TER · 20 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
TER · 20 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

RECEITA

Pavê de ninho com morango: aprenda a receita da sobremesa

Simples, econômico e cheio de sabor, o pavê de Ninho com morango é uma daquelas receitas que conquistam pela praticidade

Gabrielle Borges

13 de julho de 2026 às 11:04

Pavê de ninho com morango

Pavê de ninho com morango ( Foto: Reprodução/Youtube )

O pavê de ninho com morango é uma sobremesa que combina a cremosidade do leite em pó com o sabor marcante e levemente azedinho da fruta. Fácil de preparar e feito com poucos ingredientes, o doce é uma ótima opção para quem busca uma receita prática para o almoço em família, festas ou aquele momento especial do fim de semana.

A receita leva uma base de creme branco preparado com leite, leite em pó, leite condensado e creme de leite, além de camadas de biscoito maisena e pedaços de morango fresco. O resultado é um pavê leve, com textura macia e um sabor que agrada crianças e adultos.

Ingredientes do pavê de ninho com morango

  • 500 ml de leite;
  • 3 colheres de sopa de amido de milho;
  • 250 ml de leite em pó;
  • 1 caixa ou lata de leite condensado;
  • 1 caixa de creme de leite;
  • Morangos a gosto;
  • Biscoito ou bolacha maisena;
  • Leite para umedecer os biscoitos.

VEJA MAIS

Receita de Jantar: aprenda a fazer palha italiana para servir de sobremesa O doce pode ser feitos de diversas formas, como tradicional ou recheado, e é ótima opção para os finais de semana

Canjica de milho cremosa: aprenda a receita A receita, simples, afetiva e reforça a tradição nas festas juninas.

Bolo de paçoca: aprenda a receita fácil e rápida O resultado é um bolo macio, úmido e com cobertura cremosa, que destaca o sabor típico da paçoca em cada pedaço.

Modo de preparo do pavê de ninho com morango

  • Em uma panela, misture o leite, o amido de milho e o leite em pó até dissolver completamente.
  • Acrescente o leite condensado e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o creme engrossar e atingir uma consistência cremosa.
  • Após desligar o fogo, adicione o creme de leite e misture bem para deixar o recheio mais suave e aveludado. Reserve até o creme esfriar.
  • Para montar o pavê, faça uma camada de creme em um refratário, seguida pelos biscoitos maisena levemente umedecidos no leite.
  • Acrescente os morangos picados e repita as camadas até finalizar os ingredientes.
  • Finalize com creme e decore com morangos por cima. Leve à geladeira por algumas horas antes de servir para que a sobremesa fique bem firme e ainda mais saborosa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assuntos relacionados

Receita
receita de hoje
receita de pavê