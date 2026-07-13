Pavê de ninho com morango: aprenda a receita da sobremesa

Simples, econômico e cheio de sabor, o pavê de Ninho com morango é uma daquelas receitas que conquistam pela praticidade

O pavê de ninho com morango é uma sobremesa que combina a cremosidade do leite em pó com o sabor marcante e levemente azedinho da fruta. Fácil de preparar e feito com poucos ingredientes, o doce é uma ótima opção para quem busca uma receita prática para o almoço em família, festas ou aquele momento especial do fim de semana.

A receita leva uma base de creme branco preparado com leite, leite em pó, leite condensado e creme de leite, além de camadas de biscoito maisena e pedaços de morango fresco. O resultado é um pavê leve, com textura macia e um sabor que agrada crianças e adultos.

Ingredientes do pavê de ninho com morango

500 ml de leite;

3 colheres de sopa de amido de milho;

250 ml de leite em pó;

1 caixa ou lata de leite condensado;

1 caixa de creme de leite;

Morangos a gosto;

Biscoito ou bolacha maisena;

Leite para umedecer os biscoitos.

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Modo de preparo do pavê de ninho com morango

Em uma panela, misture o leite, o amido de milho e o leite em pó até dissolver completamente.

Acrescente o leite condensado e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o creme engrossar e atingir uma consistência cremosa.

Após desligar o fogo, adicione o creme de leite e misture bem para deixar o recheio mais suave e aveludado. Reserve até o creme esfriar.

Para montar o pavê, faça uma camada de creme em um refratário, seguida pelos biscoitos maisena levemente umedecidos no leite.

Acrescente os morangos picados e repita as camadas até finalizar os ingredientes.

Finalize com creme e decore com morangos por cima. Leve à geladeira por algumas horas antes de servir para que a sobremesa fique bem firme e ainda mais saborosa.