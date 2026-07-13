Pavê de ninho com morango: aprenda a receita da sobremesa

O pavê de ninho com morango é uma sobremesa que combina a cremosidade do leite em pó com o sabor marcante e levemente azedinho da fruta. Fácil de preparar e feito com poucos ingredientes, o doce é uma ótima opção para quem busca uma receita prática para o almoço em família, festas ou aquele momento especial do fim de semana.
A receita leva uma base de creme branco preparado com leite, leite em pó, leite condensado e creme de leite, além de camadas de biscoito maisena e pedaços de morango fresco. O resultado é um pavê leve, com textura macia e um sabor que agrada crianças e adultos.
Ingredientes do pavê de ninho com morango
- 500 ml de leite;
- 3 colheres de sopa de amido de milho;
- 250 ml de leite em pó;
- 1 caixa ou lata de leite condensado;
- 1 caixa de creme de leite;
- Morangos a gosto;
- Biscoito ou bolacha maisena;
- Leite para umedecer os biscoitos.
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Modo de preparo do pavê de ninho com morango
- Em uma panela, misture o leite, o amido de milho e o leite em pó até dissolver completamente.
- Acrescente o leite condensado e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o creme engrossar e atingir uma consistência cremosa.
- Após desligar o fogo, adicione o creme de leite e misture bem para deixar o recheio mais suave e aveludado. Reserve até o creme esfriar.
- Para montar o pavê, faça uma camada de creme em um refratário, seguida pelos biscoitos maisena levemente umedecidos no leite.
- Acrescente os morangos picados e repita as camadas até finalizar os ingredientes.
- Finalize com creme e decore com morangos por cima. Leve à geladeira por algumas horas antes de servir para que a sobremesa fique bem firme e ainda mais saborosa.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)