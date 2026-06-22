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Canjica de milho cremosa: aprenda a receita

A receita, simples, afetiva e reforça a tradição nas festas juninas.

Gabrielle Borges
fonte

Canjica de milho (Freepik)

A temporada junina chega e, com ela, os sabores que carregam memória afetiva e tradição nas mesas brasileiras. Entre eles, a canjica de milho cremosa ocupa lugar de destaque – uma sobremesa quente, aromática e de preparo simples.

Feita a partir do milho fresco, a receita ganha textura delicada e sabor marcante quando combinada ao leite de coco e à canela, resultando em uma versão caseira que valoriza ingredientes naturais e o preparo artesanal.

Ingredientes da canjica cremosa

  • 3 espigas de milho verde
  • 800 ml de leite de coco
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 1 pau de canela
  • 1/2 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal

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Modo de preparo da canjica cremosa

  • O primeiro passo é retirar os grãos das espigas de milho.
  • Em seguida, leve para cozinhar até que fiquem bem macios. Para quem busca praticidade, o uso da panela de pressão pode acelerar o processo, garantindo grãos tenros sem perder sabor.
  • Com o milho já cozido, o próximo passo é incorporar o leite de coco, que dá cremosidade e um toque característico à preparação.
  • Acrescente também o pau de canela e cozinhe em fogo baixo, mexendo ocasionalmente para evitar que a mistura grude no fundo da panela.
  • Na sequência, entram o açúcar, a manteiga e uma pitada de sal.
  • Quando a textura estiver no ponto desejado, retire a canela em pau e sirva ainda quente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

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