Canjica de milho cremosa: aprenda a receita

A temporada junina chega e, com ela, os sabores que carregam memória afetiva e tradição nas mesas brasileiras. Entre eles, a canjica de milho cremosa ocupa lugar de destaque – uma sobremesa quente, aromática e de preparo simples.

Feita a partir do milho fresco, a receita ganha textura delicada e sabor marcante quando combinada ao leite de coco e à canela, resultando em uma versão caseira que valoriza ingredientes naturais e o preparo artesanal.

Ingredientes da canjica cremosa

3 espigas de milho verde

800 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de açúcar

1 pau de canela

1/2 colher de sopa de manteiga

1 pitada de sal

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Modo de preparo da canjica cremosa

O primeiro passo é retirar os grãos das espigas de milho.

Em seguida, leve para cozinhar até que fiquem bem macios. Para quem busca praticidade, o uso da panela de pressão pode acelerar o processo, garantindo grãos tenros sem perder sabor.

Com o milho já cozido, o próximo passo é incorporar o leite de coco, que dá cremosidade e um toque característico à preparação.

Acrescente também o pau de canela e cozinhe em fogo baixo, mexendo ocasionalmente para evitar que a mistura grude no fundo da panela.

Na sequência, entram o açúcar, a manteiga e uma pitada de sal.

Quando a textura estiver no ponto desejado, retire a canela em pau e sirva ainda quente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)