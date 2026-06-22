Canjica de milho cremosa: aprenda a receita
A receita, simples, afetiva e reforça a tradição nas festas juninas.
A temporada junina chega e, com ela, os sabores que carregam memória afetiva e tradição nas mesas brasileiras. Entre eles, a canjica de milho cremosa ocupa lugar de destaque – uma sobremesa quente, aromática e de preparo simples.
Feita a partir do milho fresco, a receita ganha textura delicada e sabor marcante quando combinada ao leite de coco e à canela, resultando em uma versão caseira que valoriza ingredientes naturais e o preparo artesanal.
Ingredientes da canjica cremosa
- 3 espigas de milho verde
- 800 ml de leite de coco
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 1 pau de canela
- 1/2 colher de sopa de manteiga
- 1 pitada de sal
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Modo de preparo da canjica cremosa
- O primeiro passo é retirar os grãos das espigas de milho.
- Em seguida, leve para cozinhar até que fiquem bem macios. Para quem busca praticidade, o uso da panela de pressão pode acelerar o processo, garantindo grãos tenros sem perder sabor.
- Com o milho já cozido, o próximo passo é incorporar o leite de coco, que dá cremosidade e um toque característico à preparação.
- Acrescente também o pau de canela e cozinhe em fogo baixo, mexendo ocasionalmente para evitar que a mistura grude no fundo da panela.
- Na sequência, entram o açúcar, a manteiga e uma pitada de sal.
- Quando a textura estiver no ponto desejado, retire a canela em pau e sirva ainda quente.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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