Arroz doce cremoso: aprenda a receita

Poucas receitas carregam tanta memória afetiva quanto o arroz doce. Presença garantida em festas juninas, reuniões de família ou naquele momento em que bate vontade de um doce simples e reconfortante, o prato ganha uma versão ainda mais irresistível quando preparado de forma cremosa.

Nesta receita de arroz doce cremoso tradicional, o preparo é descomplicado e o resultado é uma sobremesa rica em textura, com o equilíbrio perfeito entre o doce do leite condensado e a suavidade do creme de leite e do leite de coco.

Ingredientes do arroz doce cremoso

1 colher (sopa) de manteiga

250 g de arroz

2 caixinhas de creme de leite

1 caixinha de leite condensado

1 garrafinha de leite de coco

50 g de coco ralado

Canela em pó a gosto

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Modo de preparo do arroz doce cremoso

Em uma panela média, derreta a manteiga e adicione o arroz, mexendo bem para envolver os grãos na gordura. Em seguida, acrescente água suficiente para o cozimento e deixe cozinhar até que o arroz fique macio.

Com o arroz já cozido, reduza o fogo e incorpore o leite condensado, o leite de coco e o creme de leite. Misture continuamente até que a textura fique bem cremosa e homogênea.

Adicione o coco ralado e continue mexendo por mais alguns minutos, permitindo que os sabores se integrem completamente.

Desligue o fogo e finalize com canela em pó a gosto, que traz o aroma característico e o toque final da sobremesa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)