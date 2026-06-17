Arroz doce cremoso: aprenda a receita
Simples, rápido e cheio de sabor, o arroz doce cremoso é uma receita tradicional nas festas juninas
Poucas receitas carregam tanta memória afetiva quanto o arroz doce. Presença garantida em festas juninas, reuniões de família ou naquele momento em que bate vontade de um doce simples e reconfortante, o prato ganha uma versão ainda mais irresistível quando preparado de forma cremosa.
Nesta receita de arroz doce cremoso tradicional, o preparo é descomplicado e o resultado é uma sobremesa rica em textura, com o equilíbrio perfeito entre o doce do leite condensado e a suavidade do creme de leite e do leite de coco.
Ingredientes do arroz doce cremoso
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 250 g de arroz
- 2 caixinhas de creme de leite
- 1 caixinha de leite condensado
- 1 garrafinha de leite de coco
- 50 g de coco ralado
- Canela em pó a gosto
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Modo de preparo do arroz doce cremoso
- Em uma panela média, derreta a manteiga e adicione o arroz, mexendo bem para envolver os grãos na gordura. Em seguida, acrescente água suficiente para o cozimento e deixe cozinhar até que o arroz fique macio.
- Com o arroz já cozido, reduza o fogo e incorpore o leite condensado, o leite de coco e o creme de leite. Misture continuamente até que a textura fique bem cremosa e homogênea.
- Adicione o coco ralado e continue mexendo por mais alguns minutos, permitindo que os sabores se integrem completamente.
- Desligue o fogo e finalize com canela em pó a gosto, que traz o aroma característico e o toque final da sobremesa.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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