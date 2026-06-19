Bolo de paçoca: aprenda a receita fácil e rápida
O resultado é um bolo macio, úmido e com cobertura cremosa, que destaca o sabor típico da paçoca em cada pedaço.
O bolo de paçoca é uma daquelas receitas que unem simplicidade e sabor marcante, com forte inspiração nas festas juninas brasileiras. A combinação da massa fofinha com o brigadeiro de paçoca cria um resultado equilibrado e bastante aromático, ideal para servir em família ou em ocasiões especiais.
Confira o passo a passo.
Ingredientes do bolo de paçoca:
Para preparar a base do bolo de paçoca, você vai precisar de:
3 ovos
1/2 xícara de óleo
1 e 1/2 xícara de açúcar
1 xícara de leite
5 paçocas esfareladas
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento em pó
Brigadeiro de paçoca
A cobertura é o grande destaque da receita e leva:
- 1 caixa de leite condensado
- 2 caixas de creme de leite
- 1 creme de leite adicional
- 6 paçocas esfareladas
- 45 g de paçoca
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Modo de preparo do bolo de paçoca:
- Para a massa, comece batendo os ovos com o açúcar e o óleo até obter uma mistura homogênea.
- Em seguida, adicione o leite e as paçocas esfareladas, misturando bem para incorporar o sabor característico do amendoim.
- Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e continue mexendo até a massa ficar lisa. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente.
- Despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito.
- Enquanto o bolo assa, prepare o brigadeiro de paçoca. Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e a paçoca esfarelada. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até atingir uma consistência cremosa e levemente firme.
- Desligue o fogo e finalize com o creme de leite adicional para deixar a cobertura mais suave e brilhante.
- Com o bolo já assado e frio, espalhe o brigadeiro de paçoca por cima e finalize com a paçoca esfarelada para dar textura e reforçar o sabor.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
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