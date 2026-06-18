Bolo de milho com queijo e requeijão cremoso: aprenda a receita

Nada combina melhor com um café passado na hora do que um bolo de milho caseiro, fofinho e cheio de sabor. A receita de bolo de milho com queijo e requeijão cremoso une a tradição das festas juninas com um toque especial de cremosidade, graças ao recheio de queijo e requeijão.

Além de delicioso, o preparo é simples e prático: todos os ingredientes da massa são batidos no liquidificador, garantindo uma receita rápida para o café da manhã, lanche da tarde ou para receber visitas em casa. O queijo ajuda a equilibrar o sabor adocicado do milho, enquanto o requeijão deixa o interior do bolo ainda mais cremoso e irresistível.

Ingredientes do bolo de milho com queijo e requeijão cremoso

Massa

3 ovos

1 lata de milho verde escorrido

1 lata de açúcar

1 lata de fubá mimoso, flocão de milho ou milharina

½ lata de óleo

½ lata de queijo meia cura ralado ou 50 g de queijo parmesão

½ lata de leite integral

1 colher de sopa de fermento em pó

Recheio

Queijo mussarela a gosto (também pode ser usado queijo fresco ou outro de sua preferência)

1 pote de requeijão cremoso

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Modo de preparo do bolo de milho com queijo e requeijão cremoso

Comece colocando no liquidificador os ovos, o milho verde, o açúcar, o óleo, o leite, o queijo e o fubá. Bata bem até formar uma mistura homogênea.

Depois, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente, apenas até incorporar à massa.

Unte uma forma com margarina e polvilhe com fubá para evitar que o bolo grude. Despeje metade da massa, adicione o queijo e o requeijão cremoso como recheio e cubra com o restante da mistura.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse por cerca de 30 a 35 minutos, ou até que o bolo fique dourado e firme.

Sirva ainda morno acompanhado de café, chá ou da bebida de sua preferência.

Para um resultado mais úmido, capriche na camada de requeijão e escolha um queijo que derreta bem, garantindo aquele recheio cremoso a cada pedaço.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)