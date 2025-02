Beleza, criatividade e tradição: Rainha das Rainhas 2025 define hoje (22/02) sua grande vencedora

A 77ª edição do concurso Rainha das Rainhas ocorre na noite deste sábado (22/02), na Assembleia Paraense, reunindo 13 representantes de clubes do Pará na disputa pelo título de Soberana do Carnaval paraense. O evento, que já faz parte da tradição do Estado, poderá ser acompanhado em uma cobertura multiplataforma, unificando TV, internet e redes sociais. A partir das 21h30, os bastidores e a preparação das candidatas serão exibidos no portal Oliberal.com e nas redes sociais do Grupo Liberal, com participação do G1 Pará. Já a TV Liberal inicia a transmissão ao vivo às 22h50, logo após o Big Brother Brasil.

Os clubes participantes desta edição são Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, além do retorno do Pinheirense ao concurso e a estreia do Bragantino. O júri avaliará critérios como beleza, desenvoltura e inovação nas fantasias para escolher a Rainha das Rainhas 2025.

O evento será apresentado por Ismaelino Pinto e Flávia Lima, que destacam a emoção do desfile e a expectativa do público. “O concurso gera fãs e admiradores, e a expectativa sempre é muito grande. Para mim, é um prazer estar novamente ao lado da Flávia Lima e sentir esse carinho do público, que me reconhece como parte da história do Rainha das Rainhas”, afirmou Ismaelino.

Flávia, que tem mais de uma década de experiência na TV Liberal, destaca um dos momentos mais marcantes do evento: “Muitas candidatas se preparam durante anos para estar ali. Ver a emoção delas, de seus familiares e das torcidas é algo que me deixa muito feliz de fazer parte dessa história”, disse a jornalista.

Nos bastidores, os jornalistas Gabriel Pinheiro e Tayse Assis mostrarão detalhes da preparação das candidatas, desde a produção de cabelo e maquiagem até os ajustes finais das fantasias. “Depois, com a transmissão na TV Liberal, vamos nos aprofundar nas performances, fantasias e momentos de surpresa. Todo ano o Rainha das Rainhas tem suas reviravoltas, e já ouvi nos bastidores que 2025 promete muitas inovações. As candidatas estão investindo em novidades, e será incrível ver como essas ideias vão se concretizar na passarela”, revelou Gabriel.

O time de comentaristas, que participarão da transmissão, será formado pelo coreógrafo e diretor artístico Maurício Quintairos, a consultora de moda e professora de História da Moda Felícia Maia, e a professora de dança e bailarina Ana Unger.

Uma das novidades deste ano é a faixa da vencedora, que foi confeccionada com materiais naturais da Amazônia, como sementes, folhas de samaumeira e caroço de açaí, em homenagem à natureza da região e à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, que será realizada em Belém, em novembro. O processo de criação incluiu meses de pesquisa para a 'esqueletização' das folhas da samaumeira, árvore conhecida por sua imponência.

Etapas do concurso

A jornada começou com as apresentações oficiais das rainhas dos clubes. Do dia 28 a 20 de janeiro, às sedes da Tuna Luso Brasileira, Cassazum e a Assembleia Paraense receberam dirigentes dos clubes sociais, membros da coordenação, equipes técnicas e convidados para que em três dias as candidatas pudessem ser apresentadas à sociedade paraense.

Em fevereiro, o Grupo Liberal intensificou a cobertura, transmitindo lives no Instagram para apresentar as candidatas ao público. As transmissões começaram no dia 10 e foram uma oportunidade para que cada concorrente compartilhasse sua história e expectativas para o concurso.

Na semana decisiva, as participantes cumpriram uma série de compromissos especiais. No dia 13 de fevereiro, visitaram o Centro Universitário Fibra, um dos patrocinadores do concurso, onde desfilaram para os estudantes e receberam brindes. A parceria com a instituição também garantiu bolsas de estudo para a Rainha e as quatro princesas. No dia seguinte, 14, as candidatas estiveram no Hemopa, incentivando a doação de sangue e reforçando a importância da solidariedade.

No domingo (16), passaram por uma mentoria especial com o consultor artístico Gerson Cruz, na Estação das Docas. Durante o encontro, Cruz compartilhou técnicas e orientações psicológicas para aprimorar a performance das candidatas no desfile final.

A agenda seguiu intensa na semana que antecedeu o evento. No dia 18, visitaram a Revemar Citroën para conhecer o carro zero km que seria entregue à campeã. No dia seguinte, 19, conheceram a sede do Grupo Liberal e acompanharam o funcionamento da cobertura jornalística do concurso. Na última sexta-feira (21/02), a Assembleia Paraense recebeu o ensaio geral, um momento crucial para ajustes finais de performance e reconhecimento do palco.

Após o fim do concurso na noite deste sábado, chega a vez da nova soberana do carnaval triunfar! No domingo (23/02), a vencedora participará de um café da manhã especial no Hotel Mercury Boulevard, para celebrar sua vitória.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 20h, pelo portal o OLiberal.com, TV Liberal e portal G1. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.