Rainha das Rainhas 2025: ensaio geral prepara as rainhas para a grande noite, nesta sexta (21)

Na tarde desta sexta-feira (21/02), as 13 candidatas ao título de soberana do Carnaval da Amazônia participaram do último compromisso oficial antes da grande disputa: o ensaio geral. Realizado na sede campestre da Assembleia Paraense, o ensaio contou com a presença dos clubes participantes do Rainha das Rainhas 2025 e teve como objetivo ajustar coreografias, familiarizar as candidatas com o palco e aperfeiçoar as performances que serão apresentadas neste sábado (22/02).

Na oportunidade, as candidatas passaram pelo último teste antes da grande apresentação. Uma a uma, subiu ao palco da Assembleia Paraense para ensaiar suas performances ao som das músicas escolhidas, respeitando o tema estipulado para o concurso. Acompanhadas por suas equipes de coreografia, maquiagem e figurino, as participantes receberam as orientações da coordenação e do consultor artístico do evento, Gerson Cruz. Além da preparação cênica, o ensaio também serviu para alinhar toda a estrutura técnica e operacional do evento, garantindo que a transmissão e a produção estejam totalmente integradas para o espetáculo oficial.

A diretora-geral do evento, Giordana Maiorana, destacou a importância desse momento para as candidatas. “Todas essas apresentações são importantes para que elas passem no palco exatamente o que vão apresentar no grande dia. Ensaiar no local do desfile é essencial para que se sintam mais seguras. Esse formato começou no ano passado e percebemos que trouxe mais confiança para elas. Por isso, decidimos manter este ano”, afirmou.

Gerson Cruz, consultor artístico do concurso, acompanhou de perto toda a preparação das participantes. Para ele, o ensaio também tem papel fundamental na confiança das candidatas. “Por mais que elas não estejam de fantasia, é essencial para que tenham essa primeira experiência no palco. Algumas já possuem vivência na arte e na dança, mas outras não. Esse momento serve para diminuir a ansiedade e o nervosismo, dando a elas a dimensão real do palco e seus limites. Aqui fazemos os últimos ajustes de cada candidata”, explicou.

A tradição e a grandiosidade do Rainha das Rainhas são preservadas com dedicação pela equipe responsável pela organização e transmissão do evento. Com 77 edições, cada detalhe é planejado para garantir um espetáculo impecável. "A empresa, os diretores e a presidência têm todo o cuidado de sempre fazer o melhor pelo Rainha das Rainhas. Tudo é pensado nos mínimos detalhes, para que tudo seja do melhor", destaca Tarso Sarraf, um dos componentes da equipe de coordenação do evento. O compromisso em manter a tradição viva reflete-se na integração entre as diferentes plataformas, garantindo que o público acompanhe o concurso com máxima qualidade, seja pela TV, internet ou redes sociais.

Transmissão integrada

Para manter cada vez mais forte e viva a tradição do maior concurso de beleza e fantasia do Norte do país, este ano, o Rainha das Rainhas será transmitido de forma integrada entre o portal O Liberal e a TV Liberal, levando ao público os detalhes dos bastidores até o momento do anúncio da grande campeã. A exibição na TV será comandada por Tayse Assis e Gabriel Pinheiro, ao lado dos comentaristas Felícia Maia, Ana Unger e Maurício Quintairos.

Vinicius Volpi, responsável pela transmissão na TV Liberal, destacou que a equipe está empenhada em oferecer uma cobertura inovadora. “Este ano, teremos a transmissão dos bastidores e preparativos das candidatas com exclusividade no Oliberal.com a partir das 21h, enquanto a TV Liberal, iniciará a transmissão ao vivo às 22h50”, disse.

Simone Amaro, chefe de redação da TV Liberal, reforçou a importância do ensaio geral para toda a equipe envolvida. “O ensaio alinha absolutamente tudo: transmissão, parte técnica, operacional e o tempo das candidatas no palco. Organizamos toda a equipe para garantir uma cobertura clara e profissional”, afirmou. Simone destacou, ainda, a importância do reconhecimento do espaço para a equipe técnica: “Alguns profissionais estão na Assembleia Paraense pela primeira vez, então hoje mostramos os espaços e passamos todas as orientações para garantir que tudo ocorra da melhor forma possível”.

Já Tarso Sarraf, responsável pela transmissão no Portal O Liberal.com, pontuou o impacto desse planejamento nos bastidores. “São cinco dias de operação intensa, e este é o dia de ajustar posicionamento de câmeras e detalhes do replay. Este ano, a transmissão acontece de forma integrada entre Oliberal.com, G1 Pará e TV Liberal. Estamos falando de mais de 150 pessoas envolvidas para garantir que o público tenha a melhor experiência possível”, concluiu.

O Rainhas das Rainhas 2025 ocorre neste sábado, 22 de fevereiro, na sede da Assembleia Paraense. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.

