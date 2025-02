Rainha das Rainhas 2025 promete grandes emoções com transmissão ao vivo

Ocorre neste sábado (22) a 77ª edição do Rainha das Rainhas, maior concurso de beleza e fantasia da região Norte do país, reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Pará. A competição acontece na sede da Assembleia Paraense, na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, e será transmitida ao vivo pelo portal Oliberal.com e G1 Pará a partir das 21h e, na TV Liberal, às 22h50, logo após o Big Brother Brasil.

Giordana Maiorana, diretora do concurso, compartilhou a grande expectativa com relação à transmissão deste ano. Ela ressaltou a importância das transmissões integradas pela TV, Oliberal.com e G1 para ampliar o alcance do evento. “Estamos com uma expectativa muito grande principalmente com a volta da transmissão na TV aberta. E as transmissões integradas da TV, Oliberal.com e G1 são super importantes para termos um alcance cada vez maior. O público pode esperar um concurso feito com muito empenho, muita dedicação de todos os envolvidos e se Deus quiser será lindo”, declarou Giordana, destacando o empenho e dedicação de todos os envolvidos.

Vinícius Volpi, diretor de programação da TV Liberal, destacou que os preparativos para a transmissão do Rainha das Rainhas 2025 estão avançados, com uma cobertura abrangente que integrará TV, portal e redes sociais. Ele enfatizou a volta do concurso à TV Liberal, oferecendo mais acessibilidade ao público, e a transmissão exclusiva dos bastidores e preparativos das candidatas no Oliberal.com. “Os preparativos para a transmissão do Rainha das Rainhas 2025 estão em ritmo acelerado. Nossa equipe está empenhada em oferecer uma cobertura abrangente e inovadora, integrando TV, portal e redes sociais para proporcionar ao público uma experiência única”, disse Vinícius.

“A expectativa é alta, especialmente com a volta do concurso na TV Liberal, permitindo que mais pessoas acompanhem o evento. Entre as novidades deste ano, destacamos a transmissão dos bastidores e preparativos das candidatas com exclusividade no Oliberal.com a partir das 21h, enquanto a TV Liberal iniciará a transmissão ao vivo às 22h50, logo após o BBB. Além disso, contamos com um time de apresentadores e comentaristas especializados, incluindo Gabriel Pinheiro e Tayse Assis e os comentaristas Felícia Maia, Ana Unger e Maurício Quintairos”, finalizou Vinícius Volpi.

Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual do Grupo Liberal e responsável pela coordenação de transmissão do portal O Liberal no Rainha das Rainhas, destacou a inovação e a integração nas transmissões deste ano. Ele ressaltou que a integração das plataformas promete proporcionar uma experiência única ao público, atendendo a diferentes preferências, seja pela TV, internet ou redes sociais. “Primeira vez estamos fazendo uma transmissão conjunta, vai ser uma das melhores transmissões que vai ter para a gente depois dessa edição 77, e a gente está falando muito sobre essa integração, então, quem vê TV vai ver TV, quem gosta de ver pela internet vai ver pela internet, quem gosta de ver pela rede social vai ver pela rede social, quem ganha é o público”, afirmou.

No palco do Rainha das Rainhas estarão os apresentadores Ismaelino Pinto e Flávia Lima. Na transmissão ao vivo, Tayse Assis e Gabriel Pinheiro irão comandar a transmissão ao lado dos comentaristas Felícia Maia, Ana Unger e Maurício Quintairos. Os jornalistas Gabi Gutierrez, Felipe Campos e Carlos Brito serão os repórteres.

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, na sede da Assembleia Paraense. O evento terá transmissões a partir das 20h pelo portal Oliberal.com, e também, ao vivo, na TV Liberal e pelo portal G1. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.