Flávia Lima e Ismaelino Pinto conduzem mais uma edição do Rainha das Rainhas

O apresentador Ismaelino Pinto e a jornalista Flávia Lima estarão novamente à frente do palco do Rainha das Rainhas 2025. Enquanto Ismaelino acumula anos de experiência na função e se tornou um dos rostos mais reconhecidos do concurso, Flávia retorna embalada pelo carinho e admiração que nutre pelo evento. A competição acontece na sede da Assembleia Paraense e será transmitida ao vivo pelo portal Oliberal.com a partir das 21h30 e, na TV Liberal, às 22h50, logo após o Big Brother Brasil.

Com uma relação de longa data com o concurso, Ismaelino Pinto retorna como apresentador e destaca a importância do evento para a cultura paraense. "Estou no Rainha das Rainhas desde 1998 como apresentador, com um hiato em 2011, mas voltei há três anos. Vejo com alegria como o concurso se manteve sólido e tradicional, sendo hoje um patrimônio cultural e imaterial do estado", afirma.

Ele também observa a evolução do evento ao longo dos anos, com uma forte tendência de valorização da cultura paraense nas fantasias. "Hoje em dia, estilistas e coreógrafos estão trazendo temas ligados à nossa cidade e ao nosso estado. Isso faz com que o Rainha das Rainhas continue sempre atual e relevante”, acrescenta.

Ismaelino ressalta a empolgação do público e a forte conexão dos paraenses com o evento. "O concurso gera fãs e admiradores, e a expectativa sempre é muito grande. Para mim, é um prazer estar novamente ao lado da Flávia Lima e sentir esse carinho do público, que me reconhece como parte da história do Rainha das Rainhas”, disse o apresentador.

Flávia Lima, que tem uma história de mais de 10 anos na TV Liberal, também expressa sua satisfação em participar novamente do evento. "Para mim, é sempre uma honra fazer parte desse momento tão tradicional. Durante minha trajetória na TV Liberal, estive envolvida com o Rainha das Rainhas de diversas formas, seja nos bastidores ou na transmissão. Hoje, estar no palco como apresentadora é um privilégio que me traz muita nostalgia e felicidade", comenta.

A jornalista também relembra sua conexão pessoal com o concurso. "Quando adolescente, eu reunia minha família para assistir ao desfile e fazíamos nossas apostas. Agora, estar ao lado do Ismaelino e apresentar esse evento é uma emoção enorme. Minha ansiedade está a mil para esta edição”, declara.

Flávia destaca a experiência adquirida ao longo dos anos e o diferencial desta edição. "O ao vivo é sempre um desafio, mas tenho experiência nisso. A grande novidade deste ano é a transmissão pela TV Liberal, tornando o evento ainda mais acessível”, complementa.

Para ela, um dos momentos mais marcantes da noite é o anúncio da vencedora. "Muitas candidatas se preparam durante anos para estar ali. Ver a emoção delas, de seus familiares e das torcidas é algo que me deixa muito feliz de fazer parte dessa história”, afirma.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com, a partir das 21h30, e também, ao vivo, na TV Liberal às 22h50. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.