Rainhas das Rainhas: candidatas têm em comum o amor pela dança

Nesta quarta (19), encerra a série de entrevistas com as candidatas do Rainha das Rainhas 2025. Yanna Meireles do Pinheirense e Rebecca Sangalli da Assembleia Paraense falam de sonho, do amor pela dança e pelo carnaval. Elas estão ansiosas pelo dia da apresentação, mas também estão aproveitando cada passo dessa trajetória.

Por muitos anos Yanna Meirelles trabalhou na preparação de candidatas do Rainha das Rainhas, na área de coreografia, e nesse contato com o concurso sempre cultivou a vontade de um dia também ser uma candidata. Até que a oportunidade surgiu e ela disse que foi a realização de um sonho. “Eu já conhecia muita gente por conta das equipes que eram montadas. Quando surgiu esse convite eu abracei a oportunidade

E eles já me preparavam muito para isso e a gente já já vinha nessa conversa, só que como aconteceu o que aconteceu, a gente deu uma pausa, aí ressurgiu o convite de novo e a gente abraçou, veio aqui realizar esse grande sonho que é meu, que é da minha equipe, a minha equipe quer muito fazer isso pelos meninos, que era um sonho deles também que eu participasse do Rainha, que eu fosse a representante de Mocajuba no Rainha.

Sonho também de outras meninas na minha cidade, lá a cultura é muito forte, só que a gente não tem tantas oportunidades como a que eu tive. E eu quero muito ser uma pessoa que vai abrir portas para as outras meninas virem também poder realizar os sonhos delas, porque não é fácil para nós ribeirinhas, de Mocajuba, realizar o nosso sonho”, conta Yanna.

Rebecca Sangalli também ama a dança e vive esse sonho desde a infância, uma vez que o concurso é presente em sua família desde a geração de sua avó, que também foi candidata no concurso.

"O meu sonho partiu um pouco da família, porque como minha avó também representou a Assembleia Paraense, em 1966, a gente sempre teve um costume de se reunir em casa, ver o Rainhas e eu sempre admirei muito porque eu não vejo qualquer mulher subindo com o peso da fantasia e fazer o que as pessoas fazem ali em cima. Eu sempre admirei muito”, conta a candidata.

Sobre a COP 30, Yanna reconhece que a questão climática vem afetando o planeta e trazendo destruições. “Então, a gente como rainha tem esse poder, tem essa visibilidade de entrar dentro da casa das pessoas. E a gente tem que usar isso a nosso favor e a favor dessa causa ambiental, levar conscientização e falar com as pessoas sobre o assunto”, destaca Yanna.

Rebecca completa que será um ano de muita visibilidade para Belém e para a Amazônia. “ Acho que a gente pode sim abranger mais sobre os aspectos que representam uma floresta, até porque temos muitos atrativos que podem ser preservados”, completa Rebecca.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com, a partir das 21h30, e também, ao vivo, na TV Liberal às 22h50. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.