Rainhas das Rainhas: Quadrilheiras marcam presença na edição de 2025 do concurso

As candidatas do Rainha das Rainhas 2025, Danny Santos, do CSSA, e Pamela Nascimento, do Pará Clube, encerram a série de entrevistas. Além de candidatas do concurso, elas também têm em comum o amor pela quadrilha e pela dança de um modo geral. Elas precisaram se desconstruir para passar por esse processo de candidata do concurso.

Danny, que é de Icoaraci, conta que sempre teve esse desejo de participar do concurso, mas a oportunidade só surgiu agora com 32 anos. Ela é formada em Dança pela Universidade Federal do Pará e promete fazer uma apresentação única.

“A dança faz parte da minha vida. Sou da bateria de uma escola de samba de Icoaraci e me envolvo em vários projetos culturais e de folclore. Portanto, esse mundo da dança faz parte da minha vida”, conta Danny.

Pamela, do município de Bragança, é filha de donos de quadrilha e também por nascer em meio a projetos culturais, ela conta que sempre teve esse desejo de participar do Rainha. Mas ela destaca que sempre é preciso se desconstruir para participar de novos projetos. "Aí graças a Deus, hoje eu consegui, mas é um sonho de infância. Eu sou filha de donos de quadrilha, então eu já venho nesse mundo de dança desde criança. Então, acho que além de um sonho é um objetivo, porque o Rainha traz muitas oportunidades”, diz Pamela.

Sobre a COP 30, Danny destaca que vai abrir oportunidades. “Está sendo um bom momento para bom para a nossa região, estão abrindo portas para trabalho, para valorização da nossa cultura, da nossa culinária E eu como rainha eu fico muito honrada de estar nesse momento do concurso”, avalia.

Pamela acrescenta que é uma oportunidade não só para o Pará, mas para o Brasil. “ Ainda bem que escolheram Belém como sede, pois é um lugar que precisa de um olhar a mais. A gente tem uma cultura muito boa, a culinária. O Pará é um lugar muito bom de se viver”, destaca.

O evento

