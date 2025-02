Rainha das Rainhas 2025: Veja quando, como e onde assistir ao vivo aos desfiles das candidatas

O aguardado Rainha das Rainhas 2025, um dos concursos de beleza e fantasia mais tradicionais do Brasil, chega à sua 77ª edição prometendo um espetáculo inesquecível. O evento será realizado no próximo sábado (22) na Assembleia Paraense e reunirá 13 representantes de clubes do Pará que disputarão o título de soberana do Carnaval 2025. Confira quando, como e onde assistir o concurso ao vivo para conhecer a nova soberana que reinará até 2026:

Quando será o desfile do Rainha das Rainhas 2025?

O evento será realizado no sábado, 22 de fevereiro, quando as candidatas entrarão na passarela para encantar o público com suas performances e luxuosas fantasias.

Onde assistir ao Rainha das Rainhas 2025 ao vivo?

Transmissão online: O concurso será transmitido ao vivo pelo portal O Liberal, a partir das 21h.

O concurso será transmitido ao vivo pelo portal O Liberal, a partir das 21h. Transmissão na TV: A exibição na TV Liberal começa às 22h50, logo após o Big Brother Brasil, e terá duração média de 3 horas e 20 minutos.

Por que assistir ao Rainha das Rainhas 2025?

O concurso é uma verdadeira celebração da cultura e do Carnaval paraense, reunindo beleza, criatividade e tradição em um único evento. A cada ano, as candidatas surpreendem com suas produções luxuosas e apresentações impecáveis, tornando o desfile um dos momentos mais esperados do calendário festivo do Pará.

O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.