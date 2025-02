Rainha das Rainhas: Time de apresentadores e comentaristas garante transmissão dinâmica e detalhada

A transmissão do concurso Rainha das Rainhas 2025 promete ser um espetáculo à parte, unificando TV, internet e redes sociais em uma cobertura inédita e abrangente. Com um time de apresentadores e comentaristas especializados, o evento, que acontece no dia 22 de fevereiro na sede da Assembleia Paraense, será acompanhado de perto pelo público em múltiplas plataformas. A partir das 21h30, os bastidores e a preparação das candidatas serão exibidos com exclusividade no portal Oliberal.com. O G1 Pará também participará da transmissão. Já a TV Liberal inicia a transmissão ao vivo às 22h50, logo após o Big Brother Brasil, trazendo toda a emoção do desfile para quem prefere assistir pela televisão.

O jornalista e apresentador Gabriel Pinheiro, que realizou a transmissão em 2023, retorna ao comando do concurso. Para ele, essa nova oportunidade representa um reconhecimento. “Estou muito feliz de voltar a apresentar o Rainha das Rainhas. No ano passado, criamos um vínculo de afetividade e interação com o público, e espero repetir essa conexão. Além disso, vou dividir a apresentação com a Tayse Assis, com quem já trabalhei. Será uma parceria incrível, e o público estava com saudade de vê-la na TV”, comenta Gabriel.

Ele adianta que, antes da exibição na TV, a cobertura no portal Oliberal.com trará todos os bastidores com exclusividade, mostrando a preparação das candidatas, maquiadores, cabeleireiros e detalhes das fantasias.

"Depois, com a transmissão na TV Liberal, vamos nos aprofundar nas performances, fantasias e momentos de surpresa. Todo ano o Rainha das Rainhas tem suas reviravoltas, e já ouvi nos bastidores que 2025 promete muitas inovações. As candidatas estão investindo em novidades, e será incrível ver como essas ideias vão se concretizar na passarela”, disse Gabriel.

Já Tayse Assis, jornalista e também uma das apresentadoras, celebra a nova roupagem da transmissão. “É um prazer participar dessa edição com um formato completamente diferente. O concurso volta à TV aberta e ganha uma transmissão única, repleta de informações e novidades. O preparo tem sido intenso para garantir um conteúdo dinâmico e envolvente. A equipe foi escolhida a dedo para oferecer ao público uma experiência memorável”, ressalta.

Com um histórico de participações no Rainha das Rainhas desde 2017, ela encara essa nova função como um marco em sua trajetória profissional. “Já estive na reportagem e no palco, e agora estarei no estúdio. É uma realização completa”, afirma Tayse.

Comentaristas também terão um papel fundamental na análise das performances e das tendências apresentadas na passarela. Maurício Quintairos, coreógrafo e diretor artístico, retorna pela sétima vez como comentarista do concurso. Para ele, a expectativa está na garra e no equilíbrio das candidatas, além da sustentabilidade e do diferencial das fantasias, que refletem a visão única de cada estilista.

"Cada ano é uma nova experiência. O Rainha cresce em visual, organização e na inovação das coreografias e figurinos. Acompanhar esse processo e poder comentar sobre ele é sempre um privilégio", destaca.

Felícia Maia, consultora de moda, mestra em Artes e professora de História da Moda, terá um olhar voltado para a construção das fantasias, desde a pesquisa até a execução. Segundo ela, é essencial observar a sinergia entre a roupa e o corpo da candidata. "A fantasia precisa parecer uma extensão das formas orgânicas. O concurso é movido pela inovação, e a tecnologia tem permitido aos estilistas ousar cada vez mais. Já sei que vem novidade por aí", afirma.

Com vasta experiência no concurso, a professora de dança e bailarina, Ana Unger, também compartilha sua expectativa para a edição deste ano e a relevância do evento para a cultura local.

“Esta edição do RR 2025 promete um grande espetáculo! Tenho certeza de que temas que traduzem a Amazônia, o Brasil e o Pará terão destaque, em um ano que o mundo se volta para nossa região por anteceder a COP 30”, comenta.

Ela reforça a importância do uso de materiais recicláveis nas fantasias, tendência que valoriza a sustentabilidade sem perder o brilho e o glamour característicos da competição. “O Rainha das Rainhas é uma vitrine para expor e dar visibilidade aos talentos paraenses, que não medem esforços para tornar esse evento uma referência”, finaliza.

O evento

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o Oliberal.com, a partir das 21h, e também, ao vivo, na TV Liberal às 22h50. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.