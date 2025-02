Candidatas do Rainha das Rainhas 2025 participam de mentoria artística na Estação das Docas

A menos de uma semana para o grande dia do Rainha das Rainhas 2025, as 13 candidatas do concurso passaram por uma mentoria artística especial neste domingo (16), na Estação das Docas. A preparação foi conduzida pelo coreógrafo e consultor artístico do evento, Gerson Cruz, e teve como objetivo aprimorar a performance das musas para o tradicional concurso de beleza e cultura do carnaval paraense.

Durante a mentoria, realizada no Teatro Maria Sylvia Nunes, Gerson Cruz compartilhou conhecimentos técnicos e psicológicos, auxiliando as candidatas no aperfeiçoamento de suas apresentações no palco. Além das orientações, as participantes tiveram um momento de descontração em um coquetel especial e desfilaram pelo espaço, onde foram ovacionadas e recebidas com aplausos pelo público presente.

Giordana Maiorana, diretora-geral do Rainha das Rainhas, destaca que a programação foi importante para que as candidatas começassem a sentir a experiência real do evento. "A gente acha importante isso, que é para elas começarem a viver o que realmente o concurso envolve, porque depois, a candidata que ganhar vai ter toda uma agenda também para cumprir", afirma.

Segundo ela, esse momento também é essencial para a preparação da performance das candidatas. E ainda, frisa a importância de quem acompanha o concurso poder conhecer as concorrentes ao título de Rainha do carnaval paraense. "Com toda a visibilidade que a gente dá para esses eventos que antecedem o concurso, elas conseguem ser conhecidas pelo público. Assim, o público consegue conhecê-las cada vez mais", completa.

Mentoria e preparação para o desfile

Com vasta experiência na área, Gerson Cruz desempenha um papel fundamental na preparação das candidatas, fornecendo técnicas que ajudam a potencializar suas habilidades físicas, mentais e comportamentais. A mentoria artística visa garantir que cada participante esteja preparada para brilhar no palco e disputar o cobiçado título de Rainha das Rainhas. O consultor artístico explicou sobre o objetivo do evento realizado neste domingo, que contou inclusive com dinâmicas para que todos se conhecessem melhor.

"Nessa reta final do concurso, a gente vai estar junto e eu vou estar coordenando elas. Então, é importante que eu conheça cada uma e que elas se sintam mais à vontade, tentando também fazer com que fiquem mais confiantes", diz Gerson Cruz. "Vamos fazer isso através de uma dinâmica de conversa, onde eu vou dar dicas para elas sobre como se comportar no dia, durante o desfile, nos desfiles individuais e no desfile em grupo. Basicamente, são essas orientações que a gente vai passar para as meninas", explica.

As 13 candidatas do concurso desfilaram pela primeira vez na Estação das Docas. (Wagner Santana/O Liberal)

O coreógrafo também falou sobre o momento em que as candidatas simulam um desfile: "Ali gera uma certa tensão para as meninas, porque é tudo novidade. Elas vão participar uma única vez [do desfile], então precisam entender bem como funciona, para não terem dúvida sobre como se portar, onde se posicionar, o que fazer e o que não fazer também. Faltando uma semana para o desfile, acredito que todos os detalhes são importantes. Qualquer dica, por menor que seja, pode fazer diferença para elas nesse momento", destaca Gerson.

As 13 candidatas desfilaram ao longo da Estação das Docas, passando pelo público presente no local e sendo recebidas com aplausos.

Além do comportamento no palco, ele também ajudou na preparação psicológica, que é um fator essencial para o desfile. "Elas trabalham muito para isso, se dedicam bastante. Então, é normal que sintam medo. Mas elas precisam trazer essa mensagem de: 'eu preciso estar segura daquilo que eu vou fazer. Eu ensaiei muito para isso, treinei muito, me dediquei'. Elas se dedicam por um período bem grande e não podem deixar nada atrapalhar. O foco é essencial, e é muito sobre isso que eu falei com elas", concluiu.

Expectativas para o 'grande dia'

Candidatas receberam orientações para o aperfeiçoamento de suas apresentações no palco. (Wagner Santana/O Liberal)

O evento também foi fundamental para transmitir confiança às candidatas, segundo Patrícia Lopes, da equipe de coordenação do concurso. "Todos os anos nós temos um consultor artístico, que consegue passar experiência e tranquilidade para as meninas no dia do concurso. Este ano estamos inovando com o Gerson Cruz, e ele com certeza vai agregar muito para elas", explicou.

"Nós estamos com o coração já bem acelerado! Faltam poucos dias para o concurso, a emoção é muito grande e elas estão intensificando mais os ensaios, se preparando cada vez mais. Ainda há muitos compromissos a serem cumpridos, então agora é tentar focar no que interessa, na coreografia, para chegar no dia e fazer tudo direitinho. Que vença a melhor!", concluiu Patrícia.

Danny Santos, candidadata do CSSA, comenta que esse momento de reta final é de muita emoção e fala da expectativa para o grande dia: "Eu estou prepara. Esse desafio que Deus me deu, agarrei com muita força. Espero que, no dia 22, eu possa fazer um bom trabalho". E Nilvana Lopes, candidata da Tuna Luso, também compartilha do mesmo sentimento. "Meu coração está a mil por hora. Espero que seja o melhor dia da minha vida", declara.

Rainha das Rainhas

O Rainhas das Rainhas 2025 acontecerá no dia 22 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. O evento será transmitido pelo portal o OLiberal.com e também, ao vivo, na TV Liberal. O concurso, que chega à 77ª edição, tem patrocínio do Centro Universitário Fibra. São 13 candidatas disputando o título de Rainha das Rainhas 2025.

O concurso Rainha das Rainhas 2025 contará com a participação de 13 clubes sociais: Pamela Caroline (Paysandu), Sâmmya Xavier (Bancrévea), Gabriela Macedo (Casota), Eliza Almeida (Cassazum), Alana Moraes (Guará Park), Loren Oliveira (Bragantino), Yanna Meireles (Pinheirense), Daniely Barbosa (Clube de Engenharia), Danny Santos (CSSA), Rebecca Sangalli (Assembleia Paraense), Lohane Lima (Remo), Nilvana Lopes (Tuna) e Pâmela Nascimento (Pará Clube).

Agenda – Semana do Concurso Rainha das Rainhas 2025

Terça-feira (18/02)

- Visita à Revemar Citroën

- Horário: 10h

- Local: Av. Jerônimo Pimentel

Além de conhecerem as instalações, elas terão a oportunidade de ver de perto o carro zero km que será entregue à campeã do concurso.

Quarta-feira (19/02)

- Visita ao Grupo Liberal

- Horário: 10h

- Local: Av. Rômulo Maiorana

Essa visita é uma tradição do evento e reforça a parceria histórica do concurso Rainha das Rainhas com o grupo de comunicação, que há décadas acompanha e divulga cada edição.

Sexta-feira (21/02)

- Ensaio Geral

- Horário: 15h

- Local: Assembleia Paraense (Av. Almirante Barroso)

Esse momento é fundamental para que as candidatas se familiarizem com a estrutura do palco, testem suas performances e façam os últimos ajustes antes da noite decisiva.

Sábado (22/02) – Grande Final

- Desfile e Avaliação das Candidatas

- Horário: 18h

As candidatas desfilarão em trajes luxuosos e elaborados, avaliadas por um júri que levará em consideração critérios como beleza, criatividade e desenvoltura. A campeã será coroada Rainha das Rainhas 2025.

Domingo (23/02) – Celebração da Vencedora

- Café da manhã especial da Rainha das Rainhas

- Horário: 9h

- Local: Hotel Mercury Boulevard

O encontro celebra a conquista da nova soberana do Carnaval paraense e marca oficialmente o início de seu reinado.