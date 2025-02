Candidatas ao Rainha das Rainhas 2025 visitam a sede do Centro Universitário Fibra, em Belém

Pesquisa

Os moradores de Belém têm maior acesso a museus, feiras de livros, locais turísticos, festas populares, bibliotecas e concertos. É o que revelou o maior estudo sobre hábitos culturais nas capitais brasileiras, realizado pela Jleiva Cultura & Esporte com patrocínio do Instituto Cultural Vale e Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, e parceria da Fundação Itaú.



Clube do Joelho

O médico ortopedista, Dr. João Alberto Maradei, foi um dos palestrantes convidados do primeiro encontro de 2025 do Clube do Joelho, realizado recentemente na Vinícola São Patrício, em Goiás. Foram dois dias de imersão em casos clínicos e troca de experiências com diversos especialistas do Brasil.



Cinema

O cinema brasileiro ganha um novo espaço de expressão com o Festival de Curta Capiranga, que acontece nos dias 13 e 14 de março de 2025, em Castanhal.O evento, voltado à valorização do audiovisual local, reúne cineastas, estudantes e entusiastas do cinema. As inscrições para estudantes foram prorrogadas até 21 de fevereiro

Pet Folia

O concurso de fantasias mais “aunimado” do ano já tem data marcada. No próximo dia 28, a partir das 13h, o shopping Pátio Belém promove o Pet Folia, um bailinho de Carnaval para cães, gatos e outros animais de pequeno e médio portes. O evento será gratuito e repleto de atrações, como a participação de personagens pets.

Museu do Marajó

Desde ontem (16), o Museu do Marajó, no município de Cachoeira do Arari, está fechado para visitação. O espaço passará por obra de readequação para receber uma nova sala de cinema. As intervenções iniciarão na próxima semana. A previsão de conclusão é de 40 dias.

Visita

Candidatas visitam a Fibra, em Belém (Adriano Nascimento)

As treze candidatas ao Rainha das Rainhas 2025 visitaram a sede do Centro Universitário Fibra, patrocinador oficial do concurso promovido pelo Grupo Liberal.

Rainhas das Rainhas

Apresentadores do Rainha das Rainhas 2025 (Nando Pinheiro/ Maurício Fidalgo)

Tayse Assis será a apresentadora da transmissão do Rainha das Rainhas 2025 pela TV Liberal. Já Gabriel Pinheiro vai apresentar a transmissão do Portal O Liberal.

Casamento

O jornalista paraense Mário Carvalho oficializou a união com Raissa Dulce (Divulgação)

O jornalista paraense Mário Carvalho oficializou a união com Raissa Dulce em uma linda cerimônia realizada na capital paraense.

15 anos

Expectativa para os 15 anos (Ubirajara Bacelar)

Ana Luiza Teixeira já vive a expectativa pela festa de 15 anos. O ensaio fotográfico foi feito no Wood Garden, na Br-316.

Teatro

Atores sobem no palco em Belém (Pedro Miceli)

Os atores Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho sobem ao palco do Theatro da Paz nos dias 14, 15 e 16 de março. Eles vão apresentar a comédia "Gostava Mais dos Pais".

Aniversário

Celebração de aniversário (Divulgação)

Quem celebrou o aniversário , na semana passada, foi a enfermeira Danielle Cruz. A comemoração reuniu familiares e amigos, em Belém.