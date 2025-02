Fibra e Cata Incorporadora reforçam apoio à cultura no Rainha das Rainhas 2025

A 77ª edição do Rainha das Rainhas ocorre neste sábado (22), na Assembleia Paraense, localizada na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. Neste ano, o maior concurso de fantasia e beleza da região Norte do país conta com o patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Cata Incorporadora, reforçando o compromisso com a cultura amazônica ao apoiar o tradicional concurso, reconhecido como patrimônio do Pará.

Vicente Noronha, reitor da Fibra, ressaltou que a parceria é um exemplo de como a união entre empresas e eventos culturais pode gerar resultados positivos. “A Fibra, ao se associar a um evento tradicional e icônico como o Rainha das Rainhas, com mais de 70 anos de história, reforça sua ligação com a cultura local e demonstra seu compromisso com a educação e o desenvolvimento social da região. A parceria com um evento desse porte reforça a ligação da Fibra com a cultura local e sua valorização”, disse.

Vicente Noronha, reitor da Fibra, e Jorge Hélder, CEO da Cata Incorporadora (Reprodução)

Além do apoio ao evento, a Fibra também investe na educação, oferecendo bolsas de estudo para as vencedoras do concurso. A Rainha recebe uma bolsa integral, enquanto as Princesas têm direito a bolsas parciais em cursos como Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, História, Letras, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. “Com essa iniciativa, a instituição oferece bolsas integrais para a vencedora e bolsas parciais para as Princesas em diversos cursos superiores, contribuindo diretamente para a educação na região”, finalizou Vicente.

Para Jorge Hélder, CEO da Cata Incorporadora, a parceria é um orgulho para a empresa, que vem redefinindo os padrões do setor imobiliário por meio da aplicação inteligente da tecnologia. “É um orgulho para a gente apoiar um evento tão importante como o Rainha das Rainhas. É um privilégio associar nossa marca que ressalta a cultura da Amazônia e a beleza da mulher amazônida”, declarou Jorge.

A Cata Incorporadora, fundada em 1966, é o braço de Incorporações Imobiliárias do Grupo SPIA (Sociedade de Participações e Investimentos da Amazônia), um dos mais tradicionais e sólidos grupos empresariais da região. Desde sua fundação, a empresa atua no mercado imobiliário com o compromisso de entregar empreendimentos de alta qualidade, sempre valorizando o crescimento e a modernização de Belém e outras cidades do Pará.

A vencedora do Rainha das Rainhas 2025 receberá um carro zero quilômetro, além de troféus personalizados para sua equipe, incluindo clube, estilista, maquiador, cabeleireiro e coreógrafo. As quatro princesas também serão premiadas com troféus exclusivos. Nesta edição, o evento contará com um troféu especial alusivo à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), reforçando o compromisso ambiental do concurso.

Os clubes que disputam o título são: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino. Os ingressos para o evento estão à venda presencialmente na sede do Grupo Liberal e online pela Bilheteria Digital. Os valores são R$ 45,00 para a pista e R$ 1.100,00 para camarotes de 14 pessoas.

O Rainha das Rainhas 2025 será realizado neste sábado, 22 de fevereiro, na sede da Assembleia Paraense. A transmissão do evento começa às 20h pelo portal Oliberal.com e, ao vivo, na TV Liberal e no portal G1. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Cata Incorporadora.