Deputada que propôs reconhecimento do ‘Rainhas’ como patrimônio do Pará visita o Grupo Liberal

Desde setembro de 2024, o Rainha das Rainhas, mais tradicional concurso de beleza e fantasia do Carnaval do Norte do Brasil, é oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico de Natureza Imaterial do Pará. A conquista foi viabilizada pelo projeto de lei 102/2024, proposto pela deputada estadual Ana Cunha (PSDB), que visitou a sede do Grupo Liberal nesta quarta-feira (19), no bairro do Marco, em Belém.

Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal, recebeu a parlamentar em sua galeria de arte. A anfitriã presenteou Ana Cunha com uma obra assinada em parceria com o fotógrafo Tarso Sarraf, coordenador de audiovisual do Grupo Liberal.

Rose destacou o papel do concurso na história da família Maiorana e na identidade cultural do Pará.

"É muito importante para a gente porque o Rainha das Rainhas representava muito para o papai. Depois do Círio de Nazaré, era o Rainhas. Então, nós continuamos com o mesmo trabalho que ele começou", afirmou Rose, referindo-se ao legado de seu pai, Rômulo Maiorana, que transformou o concurso em um dos maiores ícones do Carnaval paraense.

Em seguida, Ana Cunha percorreu as instalações do Grupo Liberal, incluindo a Redação Integrada de O Liberal e o departamento comercial do jornal.

Importância para a história do Carnaval do Pará

Para Ana Cunha, a oficialização do título de patrimônio cultural e artístico imaterial é um passo essencial para garantir a continuidade do evento. "Acredito que ele é um marco do Carnaval paraense. Não dá para pensar no Carnaval do Pará sem lembrar do Rainha das Rainhas. Desde a minha juventude, sempre foi um dos eventos mais esperados pelas famílias. Nós nos reuníamos para assistir, e isso sempre fez parte da tradição", afirmou.

Na prática, o reconhecimento como patrimônio reafirma o concurso no calendário oficial do Carnaval paraense e assegura seu legado para as futuras gerações. "Isso consolida o Rainha das Rainhas como um evento histórico, que agora não pode mais acabar. Ele se tornou um patrimônio cultural, seja por meio do Grupo Liberal, seja como parte oficial do calendário do Carnaval do estado do Pará", explicou a deputada.

Além do impacto cultural, o Rainha das Rainhas sempre teve um papel relevante na vida social e econômica do Estado, movimentando clubes, carnavalescos e estilistas que dedicam meses à preparação das fantasias elaboradas. "O concurso representa a cultura paraense e esse reconhecimento fortalece ainda mais sua continuidade. Trata-se de um marco para o Carnaval e para a valorização do talento dos carnavalescos, da beleza das participantes e da criatividade dos clubes", ressaltou Ana Cunha.

Para o Grupo Liberal, o compromisso com a realização do concurso segue firme, preservando uma tradição que há mais de sete décadas emociona e inspira gerações. "Graças a Deus, vamos realizar mais uma edição do concurso, agora com a diretora Giordana Maiorana e sua equipe", afirmou Rose, reforçando o legado do Rainha das Rainhas como um dos eventos mais emblemáticos do Carnaval paraense.

Rainha das Rainhas 2025

Este ano, o 'Rainhas' será dirigido por Giordana Maiorana. O evento será realizado no próximo sábado, 22 de fevereiro, a partir das 23h, na sede da Assembleia Paraense. Haverá transmissão ao vivo pelo portal OLIBERAL.COM a partir das 21h30, e também pela TV Liberal a partir das 22h50, logo após o Big Brother Brasil. O concurso tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora.