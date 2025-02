Rainha das Rainhas 2025: candidatas visitam a sede do Grupo Liberal, nesta quarta (19)

As treze candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2025 participaram, na manhã desta quarta-feira (19), da tradicional visita à sede do Grupo Liberal, em Belém. O encontro faz parte do calendário oficial do evento e proporciona às concorrentes a oportunidade de conhecer os bastidores da Redação Integrada, interagir com os profissionais que acompanham a cobertura do concurso e conferir de perto um dos principais prêmios da disputa: um carro zero quilômetro.

Recepcionadas pela diretoria e coordenação do concurso, e demais representantes do Grupo Liberal, as candidatas foram apresentadas ao funcionamento do veículo de comunicação e reforçaram a importância da tradição do Rainha das Rainhas, que chega à sua 77ª edição em 2025. O concurso, realizado desde 1947, é um dos maiores do Brasil e, no último ano, foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará.



A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, ressaltou a importância de preservar a tradição do Rainha das Rainhas, um evento que atravessa gerações e segue sendo um marco na cultura paraense. Para ela, a continuidade do concurso reflete o compromisso dos clubes em manter viva essa celebração da beleza e da fantasia.

“Meu pai deixou esse legado para a gente, e me lembro de como ele fazia questão de receber as candidatas quando vinham aqui. É emocionante ver que, ano após ano, os clubes continuam investindo no concurso e prestigiando essa tradição”, destacou Rose.

Ela também celebrou o carinho do público, que transforma o evento em um verdadeiro espetáculo de emoção e torcida: “É maravilhoso ver como ele permanece vivo no coração dos paraenses. Vejo muitas pessoas criando grupos para assistirem juntas, comentar e torcer. Essa energia torna tudo ainda mais especial”.

Para Aurélio Oliveira, coordenador do evento, a visita à sede do Grupo faz parte do conjunto de tradições que tornam o concurso ainda mais especial, e ressaltou, ainda, que o Rainha das Rainhas não é só o dia do concurso em si, mas uma série de eventos que promovem encontros e confraternizações.



“Essa visita é um momento simbólico, pois as candidatas conhecem a equipe responsável pela realização do evento e, claro, posam para a tradicional foto com o carro, que será capa do jornal amanhã. Para nós, é uma alegria manter essa tradição viva, principalmente agora que o Rainha foi reconhecido como patrimônio cultural e artístico do Pará. São 77 edições de muita história e emoção”,

Representando o Grupo Liberal, Thiago Maiorana também acompanhou a visita das candidatas e destacou a emoção que envolve o evento e a importância de manter viva essa celebração da cultura paraense.

“O Rainha mexe com toda a emoção do povo paraense e vai muito além do Carnaval, já faz parte da nossa identidade cultural. Agora, sendo um patrimônio oficial do Pará, esse reconhecimento só reforça o quanto esse concurso significa para todos nós. Para mim, é um privilégio poder acompanhar de perto e ver como essa tradição se mantém forte a cada ano”, disse Thiago.

Na oportunidade, as candidatas puderam conhecer os troféus da rainha e princesas do concurso, que este ano foram confeccionados pela Anholeto, empresa paulista, que fez trabalho de pesquisa e desenvolvimento. O troféu foi feito com material ecológico e sustentável.

Ainda na programação, ao visitar a redação, as rainhas foram recepcionadas pela chefia de reportagem da redação integrada de O Liberal, Camila Moreira, que explicou como funciona o trabalho da equipe dos jornais do grupo na cobertura do dia-a-dia e do evento.



Parceria

As rainhas também foram recepcionadas por um coquetel feito em colaboração com os parceiros do Grupo Liberal. Tapiocaria Paraense, Caribeña e Sodiê Belém estiveram presentes nesse momento de confraternização das rainhas dos clubes paraenses.

A médica dermatologista Juliana Martins, parceira do Rainha das Rainhas, acompanha algumas candidatas oferecendo orientações dermatológicas para que se sintam mais confiantes no grande dia. Envolvida com o concurso desde que retornou a Belém, há sete anos, ela já atendeu diversas vencedoras e, no último ano, esteve presente na plateia para acompanhar o resultado. “Ano passado, preparamos duas candidatas e a Fernanda, que atendi, foi a vencedora. Este ano, estamos acompanhando a representante da Assembleia Paraense.

Transmissão do concurso

O Rainha das Rainhas 2025 será realizado no dia 22 de fevereiro, na sede campestre da Assembleia Paraense. Este ano o evento terá transmissão integrada, ao vivo, pelo portal OLiberal.com, TV Liberal e G1. Na sua 77ª edição, o concurso reforça seu compromisso ambiental, trazendo inovações que dialogam com o debate global sobre sustentabilidade. Pela primeira vez, a faixa da vencedora será na cor verde, em alusão à COP 30, evento que será sediado em Belém no final do ano.

As candidatas disputarão o título de Soberana do Carnaval Paraense representando os clubes: Assembleia Paraense, Casota, Guará Park, Pará Clube, Paysandu, Cassazum, Clube de Engenharia, Tuna Luso Brasileira, Bancrévea, Clube do Remo, Pinheirense, CSSA e Bragantino.

Venda de ingressos

Os ingressos para o Rainha das Rainhas 2025 já estão disponíveis para compra presencialmente na sede do Grupo Liberal, localizada na Avenida Rômulo Maiorana, 2473, ou online pela Bilheteria Digital.