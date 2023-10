Vídeo aponta que empresário ‘aparentemente’ bateu em filho do ministro Alexandre de Moraes, diz PF

Policiais federais que analisaram as câmeras de segurança do aeroporto de Roma concluíram que o empresário Roberto Mantovani ‘aparentemente’ bateu com ‘hostilidade’ no rosto de Alexandre Barci, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. É o que aponta relatório encaminhado pela Polícia Federal ao STF. Ainda de acordo com o documento, Barci conseguiu se esquivar parcialmente da agressão.

“Após ter afrontado Barci, impulsionando seu corpo contra este, que estava de óculos, Roberto levantou a mão e, aparentemente, chegou a bater no rosto da vitima, que teve óculos deslocados (ou caídos no rosto)”, diz o relatório.

O caso ocorreu no dia 14 de julho deste ano. Roberto Mantovani e sua esposa Andrea Munarão são investigados por suposta injúria e agressão física contra Moraes e a família do ministro, em inquérito aberto a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). As imagens das câmeras de segurança do aeroporto que mostram o momento da confusão foram compartilhadas por autoridades italianas para ajudar nas investigações. Porém, elas não têm som. Por isso, foram analisadas expressões corporais e reações dos funcionários e passageiros do aeroporto.

Roberto Mantovani havia alegado em depoimento que a discussão começou porque o filho de Alexandre de Moraes ofendeu e assediou Andreia. Mas para a PF, Andreia Munarão foi quem ‘provocou’ a confusão, ao apresentar uma “postura visivelmente hostil, com gestos, projeções corporais e expressões faciais, com aparentes gritos”, desde o momento em que viu o ministro. Os policiais federais avaliaram que os vídeos desmontam a versão do casal.