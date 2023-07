Casal acusado de hostilizar Alexandre de Moraes nega agressão a filho do ministro

O casal acusado de hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, prestou depoimento na sede da Polícia Federal de Piracicaba, na manhã desta terça-feira (18). Roberto Mantovani Filho e a esposa, Andreia Mantovani, negaram a agressão ao filho do ministro.

Durante o depoimento, Roberto admitiu ter dado um "empurrão" no filho do ministro. Mas, segundo ele, a ação foi para defender a esposa. Eles também alegaram ter sido vítimas de ofensas por parte do filho de Moraes. As informações foram repassadas pela defesa do casal.

Na última sexta-feira (14), de acordo com a denúncia, Moraes teria sido hostilizado em Roma, quando estava acompanhado de um de seus filhos, que teria sido agredido. Um inquérito policial foi instaurado para apurar acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação. Pelo Código Penal, os crimes praticados por brasileiros, ficam sujeitos à lei brasileira, mesmo tendo sido cometidos no estrangeiro.

A PF pediu à polícia italiana acesso às imagens das câmeras do aeroporto, em um acordo de cooperação internacional, o que deve ocorrer até a próxima sexta-feira (21).

Roberto Mantovani Filho, filiado ao PSD desde 2016, é de Santa Bárbara d'Oeste (SP) e foi candidato a prefeito pelo PL em 2004, mas perdeu as eleições. Após o caso, o PSD informou que vai acionar o comissão de ética contra Roberto. A Polícia Federal também investiga outros dois suspeitos: Andreia Mantovani, esposa de Roberto, e Alex Zanatta Bignotto, dono de uma imobiliária em Santa Bárbara d'Oeste.

O que diz a defesa

De acordo com a defesa de Roberto e Andreia, eles informaram à PF que a discussão começou após uma confusão por falta de vagas em uma sala VIP no aeroporto. Em seguida eles viram o ministro Alexandre de Moraes na recepção da sala e outras pessoas o ofendendo. Nesse momento, Andreia teria reclamado que "para político tem lugar, mas para pessoas com duas crianças de colo não tem".

A defesa diz ainda que a mulher achou de maneira equivocada que o ministro tivesse privilégios ao entrar na sala, mas depois soube que era necessário uma reserva prévia. O filho do ministro estava na recepção e nesse momento teria começado a discussão. Ainda segundo a defesa do casal, o filho de Moraes ofendeu Andreia. Roberto teria o afastado com o braço defender a esposa e "pode ter esbarrado" no óculos do rapaz.