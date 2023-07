Ministro Alexandre de Moraes é hostilizado em aeroporto de Roma; filho foi agredido

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) foi ameaçado por três brasileiros, na última sexta-feira (14), no aeroporto internacional de Roma. Ele estava acompanhado de um de seus filhos, que chegou a ser agredido. A partir desta segunda-feira (17), a Polícia Federal deve abrir inquérito policial para apurar o caso. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

O caso ocorreu quando Alexandre de Moraes se encontrava no aeroporto, em Roma, por volta das 18h45 (13h45 no horário de Brasília), acompanhado de seu filho, quando os três brasileiros iniciaram as ofensas como "bandido", "comunista" e "comprado", tudo indica que os brasileiros são apoiadores de Jair Bolsonaro, que nos últimos anos dirigiu vários ataques ao ministro, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), corte que no mês passado tornou o ex-presidente da República inelegível.

VEJA MAIS

Um dos agressores foi identificado como Roberto Mantovani Filho, que teria chegado a agredir fisicamente o filho de Moraes. Os outros dois foram identificados como Andreia e Alex Zanatta. Os três desembarcaram, na manhã deste sábado, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Já o ministro e sua família seguiram para outro destino na Europa.

Até a próxima segunda-feira, a Polícia Federal abrirá inquérito por crimes contra honra e ameaça. O ministro não estava acompanhado de escolta policial no momento das agressões.