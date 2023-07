Polícia Federal pede imagens de aeroporto em que Alexandre de Moraes foi hostilizado

A Polícia Federal pediu imagens das câmeras de segurança do aeroporto internacional de Roma, depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes ter sido hostilizado por três brasileiros. A solicitação das imagens foi realizada pela adidância da PF em Roma e depois encaminhada diretamente à polícia italiana. Os países têm acordo de cooperação internacional.



No domingo, 16, Alex Zanatta Bignotto, um dos suspeitos de hostilizar Moraes, negou em depoimento à Polícia Federal que tenha proferido ofensas ao magistrado. A PF também investiga outras duas pessoas envolvidas no caso, que são os sogros de Zanatta: o empresário Roberto Mantovani Filho e sua mulher, Andreia Mantovani.

O CASO



Moraes retornava de uma palestra no Fórum Internacional de Direito, realizada na Universidade de Siena, quando foi hostilizado pelo grupo, segundo a PF.

Os suspeitos teriam xingado o ministro de “bandido, comunista e comprado”. Roberto Mantovani teria inclusive agredido fisicamente o filho de Moraes com um golpe no rosto, quando ele interveio na discussão em defesa do pai.



Os três brasileiros foram identificados como Roberto Mantovani, Andreia Mantovani e Alex Zanatta e desembarcaram na manhã do dia 15, sábado, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.



Agentes da PF estiveram no local no momento do desembarque. Agora, a corporação apura se houve crime contra honra e ameaça.