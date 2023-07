Alexandre de Moraes presta depoimento na PF em São Paulo sobre hostilização em aeroporto

Na tarde desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), compareceu à superintendência regional da Polícia Federal em São Paulo para prestar depoimento. Acompanhado de suas filhas e filho, que também foram ouvidos, o ministro participou das investigações relacionadas ao episódio em que denuncia ter sido hostilizado por três brasileiros no aeroporto de Fiumicino, em Roma, enquanto estava com a família. De acordo com Moraes, o filho chegou a ser agredido durante o ocorrido.

Os depoimentos foram conduzidos pelo delegado Hiroshi Sakaki, responsável pelo caso, contando com a presença do superintendente em exercício da PF em São Paulo, delegado Rodrigo Sanfurgo.

Na semana anterior, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços dos três suspeitos em investigação. A ação ocorreu como parte das medidas para apurar o incidente em que o ministro Moraes foi alvo de hostilidade no exterior.