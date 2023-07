PF diz que vídeo entregue por acusados de hostilizar Moraes foi editado; defesa do trio nega

A Polícia Federal alega que o vídeo entregue na quarta-feira (19) pela defesa do trio acusado de hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi editado. Em ofício enviado nesta quinta-feira (20) ao advogado Ralph Tórtima, que representa os investigados, a corporação pede a íntegra da gravação feita por Alex Zanatta, um dos suspeitos. Nas imagens, estaria registrado o momento em que o ministro teria chamado Zanatta de “bandido”.

Tórtima contesta a alegação da PF e afirma que a gravação foi fornecida na íntegra. Segundo ele, o vídeo de cerca de 10 segundos começou a ser gravado depois que Moraes saiu da área VIP do Aeroporto Internacional de Roma (Itália) e começou a fotografar o casal Mantovani e Zanatta. Em entrevista ao portal Poder 360, ele ainda criticou o fato do ministro e de seu filho, Alexandre Barci Moraes, não terem prestado depoimento à PF sobre o episódio.

Segundo o advogado, os suspeitos foram abordados e inquiridos pela PF assim que desembarcaram no Brasil, no sábado (15), sem terem sido advertidos dos trâmites processuais iniciais (direito ao silêncio e direito de defesa). “Foram abordados, filmados e fotografados assim que saíram do avião e submetidos a um interrogatório absolutamente contrário àquilo que se espera e aquilo que está previsto em lei”, declarou Tórtima.

O que aconteceu

Quando retornava de uma palestra no Fórum Internacional de Direito, realizado na Universidade de Siena, na última sexta-feira (14), o ministro Alexandre de Moraes foi hostilizado por um grupo de brasileiros no Aeroporto de Roma. A Polícia Federal identificou o casal Roberto Mantovani e Andreia Mantovani e o empresário Alex Zanatta como suspeitos no episódio. Eles teriam xingado o magistrado de “bandido, comunista e comprado”.

Roberto também é acusado de agredir fisicamente o filho de Moraes com um golpe no rosto, quando ele interveio na discussão em defesa do ai. A PF apura se houve crime contra honra e ameaça.

O trio nega as acusações. Em depoimento prestado na última terça-feira (18). Roberto Mantovani afirmou ter afastado o filho de Moraes com os braços porque, na sua avaliação, sua mulher, Andreia Mantovani, havia sido desrespeitada. Ouvido no domingo (16), Alexandre Zanatta alegou que teve apenas um “encontro fortuito” com Moraes e que os xingamentos ao ministro partiram de outras pessoas que estavam perto dele.