Mutirão ambiental

Cem pessoas da Federação Paraense de Surf e do Festival de Verão Cultura Eco vêm fazendo a limpeza nos mangues em Salinas.



Temporal no Museu

O Parque Zoobotânico do Museu Goedi fecha até hoje para reparos, após a chuva de quarta. Três árvores caíram. Um prédio foi danificado.

Presidente do PL (J. Bosco)

Hostilizar um ministro da Corte não justifica uma operação de busca e apreensão”.

VALDEMAR COSTA NETO, presidente do PL, ao comentar, no Twitter, a ação de busca e apreensão contra os três suspeitos de hostilizar o ministro do STF Alexandre de Moraes e seu filho, no aeroporto de Roma.

DISCRIMINAÇÃO

ALTA

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, divulgados ontem, mostram que os crimes de injúria racial, racismo e homofobia ou transfobia dispararam em 2022 no País, frente ao ano anterior. Os registros de racismo saltaram de 1.464 casos, em 2021, para 2.458, em 2022. A taxa nacional em 2022 ficou em 1,66 casos a cada 100 mil habitantes - alta de 67% frente a 2021. Já o crime de racismo por homofobia ou transfobia teve 488 casos registrados em 2022 no Brasil, ante 326, em 2021.

TEMPORAL

RISCOS

O temporal da quarta, que provocou estragos, destelhou casas e derrubou árvores poderá se repetir nos próximos dias em Belém. Ontem a Defesa Civil divulgou alerta amarelo - ou seja, risco potencial de vendaval. Hoje a previsão é de chuvas no Pará, Amapá e Maranhão - com risco de ventos que podem chegar a 60 Km/h.



ENERGIA



Durante a manhã de ontem, vários bairros de Belém continuavam sem energia elétrica em razão da queda de árvores durante o temporal. Nos bairros de Nazaré e Umarizal, parte do comércio fechou as portas e os hospitais tiveram que recorrer aos geradores para manter o atendimento.

TURISTAS

RECORDE

O Pará receberá mais de 1 milhão de turistas em 2023. A projeção é de pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Dieese–PA. A expectativa é que esses visitantes tragam mais de R$ 700 milhões em divisas à economia paraense, movimentando setores como hospedagem, alimentação, transporte, receptivo turístico e comércio, entre outros.

INVESTIMENTO

AVANÇA

Representantes do Banco Mundial participam até hoje de reuniões em Belém, na Missão de Identificação do programa Avança Pará.

EDUCAÇÃO



Os encontros são nas Secretarias de Educação; Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda e de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O investimento de U$ 280 mi é para combate à fome, principalmente no Marajó; aceleração da aprendizagem e para a redução do desmatamento na Amazônia. Entre ações previstas estão a instituição do Centro de Inovação e de Sustentabilidade Ambiental da Educação Básica; a alfabetização na idade certa e a instituição da Rede Global de Jovens Pela Amazônia, com realização do Encontro Global de Jovens e Meio Ambiente, em agosto de 2024.



JUVENTUDE



O Encontro Global de Jovens e Meio Ambiente prevê dez dias de imersão na Amazônia paraense, com estudantes do ensino fundamental e médio do Brasil e de mais 50 países.

BIODIVERSIDADE

MUDAS

O Ideflor-Bio recuperou um viveiro no Parque Ambiental José Liarte Monteiro, no município de Bagre, no Marajó, com capacidade de produção de 20 mil mudas ao ano. O espaço será utilizado no Programa de Fomento e Desenvolvimento de Sistemas Agroflorestais de Base Agroecológica. O programa tem atuação social, ambiental e produtivo-econômica, envolvendo famílias da região no desafio de recuperar áreas, torná-las produtivas e contribuir para avanços fundiários e ambientais nos municípios. O programa é financiado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), que este ano pretende apoiar ações nas regiões do Marajó e Baixo Tocantins.

COPA

SEDE

As vistorias que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está fazendo no Estádio Olímpico do Pará, que é candidato a receber jogo da seleção brasileira masculina de futebol pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, também podem credenciar o Mangueirão para outro importante evento internacional. É que o Brasil é finalista na disputa para ser sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027.



EXPECTATIVA



A escolha será feita em maio de 2024 e as federações candidatas têm até o dia 8 de dezembro para enviar à Fifa a documentação necessária. Em seguida, será iniciada a inspeção da entidade nos futuros locais de jogos e treinos. O Mundial deste ano já iniciou na Austrália e Nova Zelândia e o sucesso da equipe comandada por Pia Sundhage pode ser um importante fator para que o Brasil venha a receber a próxima edição do evento esportivo.

EM POUCAS LINHAS

► O deputado federal Eder Mauro (PL) já se apresenta em grupos de WhatsApp como pré-candidato à Prefeitura de Belém em 2024.

► O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (Pará e Amapá) suspendeu o atendimento nos dias 21 e 28 de julho. Por isso, os prazos processuais ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente e o Plantão Judiciário fica mantido nos dias que não houver expediente forense.

► A informação, divulgada na edição de ontem da coluna, de que a prefeitura de Belém pretende reativar uma célula de tratamento de rejeitos no antigo lixão do Aurá, colocou autoridades ambientais em alerta. O assunto é polêmico.

► A Polícia Federal confirmou ontem que uma pessoa foi presa em flagrante, na manhã da última quarta-feira, durante a Operação Depósito Dep. O alvo de um mandado de busca e apreensão, cumprido pela Polícia Federal, foi encontrado com imagens de pornografia infanto-juvenil em seu aparelho celular e notebook. O investigado responderá pelo crime de armazenamento de pornografia infanto-juvenil previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O nome da operação, “Depósito Dep”, é uma referência à denominação empregada pelo alvo em um de seus e-mails, utilizados para armazenar conteúdo criminoso.

► Os times de base Remo e Paysandu foram confirmados na Super Copa de Futsal que será realizada em Balneário Camboriú. O torneio será realizado de 24 a 29 de julho.

► O embaixador da República Democrática do Congo no Brasil, Benoit-Labre, desembarcou ontem em Belém para organizar a vinda do presidente do País, Félix Tshisekedi, à Cúpula dos Presidentes da Amazônia, que será realizada nos dias 8 e 9 de agosto, na capital paraense.