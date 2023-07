PF faz buscas em endereços ligados a envolvidos em suposta agressão à família de Alexandre de Moraes

Nesta terça-feira (18), a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a quatro pessoas envolvidas no episódio de suposta agressão à família do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As buscas foram autorizadas pela presidente do STF, Rosa Weber, e estão ocorrendo em endereços em São Paulo, de acordo com informações apuradas pela TV Globo.

A PF confirmou o cumprimento dos mandados em dois endereços da cidade de Santa Bárbara d’Oeste (SP). “As ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministro do STF”.

No dia 14 de julho, Moraes teria sido alvo de hostilidade por parte de um grupo de brasileiros no aeroporto internacional de Roma. Os envolvidos seriam quatro membros de uma família de Santa Bárbara D'Oeste, no interior de São Paulo: o casal Roberto Mantovani Filho e Andréa Mantovani, o genro Alex Zanatta e o filho do casal, Giovani Mantovani, que teria tentado intervir e conter os outros três.

Andréa teria se aproximado do ministro e o insultado

Durante o incidente, Andréa teria se aproximado do ministro e o insultado, chamando-o de "bandido, comunista e comprado". Além dos xingamentos direcionados a Moraes, Roberto também teria agredido o filho do ministro com um tapa.

Após o ocorrido, os acusados embarcaram normalmente de volta para o Brasil. No entanto, ao desembarcarem em Guarulhos, foram abordados pela Polícia Federal.

Roberto Mantovani Filho prestou depoimento nesta terça-feira (18) na sede da Polícia Federal de Piracicaba, em São Paulo, enquanto Andréa Mantovani ainda deve depor. Segundo a defesa, Roberto afirmou ter afastado o filho do ministro com o braço para defender a esposa. Ele também relatou que Andréa e ele próprios foram alvo de ofensas por parte do filho de Moraes.

Defesa afirma que não houve contato com o ministro na área de embarque

Roberto alegou à PF que não sabia que estava discutindo com o filho do ministro. Segundo seu advogado, "somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento de que se tratava de um filho do ministro. Não houve contato com o ministro na área de embarque, apenas visual. Em um segundo momento, houve um contato pessoal quando o ministro saiu da sala VIP para retirar seu filho da área externa", afirmou o advogado.

Alex Zanatta Bignotto, corretor de imóveis de 27 anos, também prestou depoimento à Polícia Federal em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã de domingo, e negou ter xingado o ministro ou presenciado a agressão ao filho de Moraes.