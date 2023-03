Sistema penitenciário tem 683 novos policiais penais no Pará

Do total de 1983 aprovados no concurso C-208/2022 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), 683 policiais penais foram empossados pelo governador Helder Barbalho, nesta terça-feira (14), em cerimônia na Arena Guilherme Paraense, o “Mangueirinho”. Até o próximo mês de junho, de forma gradativa, serão nomeados e empossados os demais 1.300 aprovados.

Antes do ato de posse, nesta terça-feira (15), os nomeados realizaram perícia médica e a entrega de documentos para então receber o Termo de Posse e Ofício de Apresentação na Unidade Prisional, com a indicação do dia de entrada em exercício e o recebimento do ofício de lotação.

“O fortalecimento do nosso sistema penitenciário tem sido decisivo para que possamos construir um ambiente de paz nas ruas”, afirmou o governador Helder Barbalho, à frente da cerimônia no Mangueirinho.

De acordo com o governador, “a liderança por parte do Estado no ambiente carcerário por um lado assegura que possamos cumprir obrigações a partir das decisões do judiciário, garantindo com que o custodiado passe por um processo de ressocialização. Por outro lado, garante com que a unidade penal seja um ambiente de domínio do Estado, para que não voltemos ao passado, quando a partir do cárcere se ordenava morte nas ruas, ataques coletivos, fazendo com que a sociedade vivesse um ambiente de violência”, disse Helder Barbalho.

O secretário estadual de Administração Penitenciária, Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues, saudou os novos servidores e os investimentos do governo estadual. “Em 2019, a antiga Superintendência Penitenciária foi transformada em Secretaria de Estado, promovendo a reestruturação institucional tão necessária, deixando de ser coadjuvante no Sistema de Segurança Pública para assumir um protagonismo institucional, com a contribuição da diminuição da reincidência criminal e da própria violência”.

Marco Antonio destacou que, nos últimos quatro anos, foram criadas novas 5,6 mil vagas no Sistema Penitenciário, e o número de presos caiu de 22 mil, em 2019, para pouco mais de 16 mil, atualmente.

Natural de Breves, no Marajó, a nova policial penal Giovana Silva vai atuar no município onde nasceu e se criou. “Minha expectativa, assim como a de todos que estão aqui, é enorme, porque assim como foi para mim, eu imagino que foi para o restante dos candidatos, né, uma luta árdua em busca de melhorias para gente e para nossas família”, disse ela.

O policial penal aprovado Vandeson Souza vai trabalhar em Capanema, na região do Caetés, e afirmou que os novos servidores estão prontos para contribuir com a segurança pública estadual. “Pela querência dos alunos do curso de formação, pela qualidade dos profissionais, nossos instrutores, professores que trabalharam diuturnamente para poder oferecer a melhor estrutura, o melhor ensino para os alunos do curso, tenho certeza que o Pará só tem a ganhar com o ingresso agora de quase 700 policiais penais".

Novos Equipamentos

Durante a posse dos novos policiais penais, o Governo do Pará entregou para os órgãos da Segurança Pública estadual armamentos como fuzis, espingardas, pistolas e armas de choque, além de coletes balísticos, maletas para investigação criminal, capacetes para combate a incêndios, veículos para base policial e transporte de animais e cargas, entre outros equipamentos.

Um investimento de R$ 20 milhões, do tesouro estadual, e dos Fundos de Investimento Estaduais e Federais de Segurança Pública. Serão contemplados com os equipamentos as Polícias Militar, Civil e Científica e o Corpo de Bombeiros Militar.