Detentos do projeto ‘Limpeza de Vias Públicas’ limpam avenida Romulo Maiorana em Belém

Custodiados do sistema penal que estão em regime semiaberto fizeram um trabalho de limpeza, roçagem e pintura de meio-fio da avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, na tarde desta terça-feira (13). Os internos fazem parte do projeto de reinserção social “Limpeza de Vias Públicas”, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Ao todo, 30 detentos foram acompanhados e monitorados por servidores e policiais penais da Seap. Segundo o titular da diretoria de reinserção social da pasta, Belchior Machado, a ação será estendida para outras ruas da capital paraense, envolvendo 50 custodiados que são internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI) . “Eles vão atuar na limpeza das vias públicas de Belém e da Região Metropolitana como um todo, fazendo conservação ambiental, a pintura de meio-fio, a limpeza de calçadas, roçagem de canteiros e demais atividades”, declarou Belchior.

O titular da diretoria de administração penitenciária (DAP) da Seap, João Barbosa, afirmou que o objetivo da iniciativa é promover ainda mais a reinserção social no sistema penitenciário do Estado. Segundo Barbosa, mesmo com o grande número de Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) incluídas e fazendo parte de projetos voltados à reinserção social dentro das unidades penais, é preciso fomentar ainda mais esse interesse e preparar os custodiados para retornarem à sociedade.

“Com isso, nós precisamos aumentar as demandas de trabalho, agora de forma extramuros, fazendo com que essas pessoas possam contribuir com seu trabalho para a sociedade aqui fora, na limpeza de vias públicas como essa, com capina, roçagem e retirada de resíduos sólidos”, defendeu o diretor.

A movimentação e a presença das equipes de policiais penais chamaram a atenção de quem trafegava e caminhava ao redor do Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves. Explicado o que seria realizado, todos aprovaram a iniciativa e o trabalho desenvolvido pelos apenados. O pedreiro Silas Machado, de 41 anos, foi um dos que aplaudiram a ação. “É muito bom. Assim eles retribuem de alguma forma para a sociedade, prestando um serviço que beneficia todo mundo e não fazendo coisas erradas. Acho muito positivo eles fazerem a limpeza, podiam até fazer em mais lugares”, sugeriu o pedreiro.

Célio André, dono de uma barraca de venda de café da manhã e lanches, localizada no canteiro da avenida, também se disse favorável à ação de limpeza da via. “Eu penso que eles deveriam mesmo fazer essas coisas, desde que sejam monitorados. Eu admiro e bato palmas para o trabalho de equipe da polícia e das pessoas que estão envolvidas”, concluiu o microempresário.