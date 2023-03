Governo do Pará nomeia 700 policiais penais na Seap; veja os nomeados

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (01), portaria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) com a nomeação dos primeiros 700 policiais penais que passaram no último concurso público (C-208) realizado pelo órgão. De acordo com o governador Helder Barbalho, ao todo, 1.800 policiais foram aprovados no concurso. Ele afirmou que as demais nomeações serão realizadas até o final deste semestre.

Veja aqui a lista dos policiais penais nomeados

"Isto reforça a nossa estratégia de segurança pública, garantindo que nossas casas penais estejam cumprindo a missã da justiça sob o controle do estado, garantindo a ressocialização", declarou Helder.

O resultado final do concurso da Seap foi homologado e publicado no Diário Oficial do Estado noº 35.234, do dia 27 de dezembro de 2022, com retificações publicadas no Diário Oficial do Estado no 35.260 e 35.272, de 19 e 31 de janeiro de 2023.

Para consultar sua classificação no concurso público, os candidatos devem acessar no site da Cetap, que foi a empresa organizadora do certame, e assim saber se conseguiu ou não a vaga. O candidato também pode consultar a resposta do recurso contra o resultado final preliminar do concurso, no link “RECURSOS”, disponível na área do candidato.