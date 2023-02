Inscrições do concurso do Banco do Brasil se encerram nesta semana

Encerram-se na próxima sexta-feira (24), as inscrições para o concurso do Banco do Brasil. Ao todo, estão sendo ofertadas 6 mil vagas para candidatos de nível médio em todo o país. No Pará estão destinadas 72 vagas imediatas e 15 para cadastro de reserva.

Do total, 5% das vagas são reservados para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

As vagas ofertadas são para o cargo de escriturário (áreas de agente comercial e agente de tecnologia), com jornada de 30 horas semanais e remuneração mensal inicial no valor de R$ 3.622,23.

As vagas para o cargo de agente comercial são para todos os estados e Distrito Federal. Já para agente de tecnologia, as oportunidades são para Brasília e São Paulo.

Além da remuneração, os novos servidores da instituição também terão participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação; possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

​​Para participar do concurso, o candidato precisa ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação e idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação. ​

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 24 de fevereiro, pelo site da Fundação Cesgranrio com o valor da taxa de R$ 50.

​​Os candidatos serão avaliados através da aplicação de prova objetiva, com 70 questões com de Conhecimentos Básicos (25 questões): Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro e Conhecimentos Específicos (45 questões), de acordo com a vaga pretendida: ​ Agente de Tecnologia (Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação) e para Agente Comercial (Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática). ​​

Além das provas objetivas, também será aplicada uma redação de caráter eliminatório. No Pará, as aplicações dos exames serão realizadas nos municípios de Belém e Castanhal no dia 23 de abril de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).