Inscrições para concurso do Banco do Brasil são prorrogadas; veja a nova data

As incrições para o concurso do Banco do Brasil foram prorrogadas. O prazo que encerraria nesta sexta-feira (24), mas agora os candidatos poderão efetuar a inscrição até o dia 03 de março.

A medida foi divulgada pela Cesgranrio, banca organizadora do certame. Para confirmar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 50.

Ao todo estão sendo ofertadas 6 mil vagas em todo Brasil para profissionais com nível médio. No Pará estão destinadas 72 vagas imediatas e 15 para cadastro de reserva.

As vagas ofertadas são para o cargo de escriturário (áreas de agente comercial e agente de tecnologia), com jornada de 30 horas semanais e remuneração mensal inicial no valor de R$ 3.622,23. As vagas para o cargo de agente comercial são para todos os estados e Distrito Federal. Já para agente de tecnologia, as oportunidades são para Brasília e São Paulo.

Além da remuneração, os novos servidores da instituição também terão participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação; possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Os candidatos serão avaliados através da aplicação de provas objetivas e de uma redação de caráter eliminatório. No Pará, as aplicações dos exames serão realizadas nos municípios de Belém e Castanhal no dia 23 de abril de 2023.

Inscrições: até dia 03 de março

Taxa: R$ 50

Salário: R$ 3.622,23

Vagas: 6 mil vagas ( No Pará são 72 vagas imediatas e 15 para cadastro de reserva )

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).