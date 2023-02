Concursos públicos abertos no Pará reúnem mais de 400 vagas; confira os editais

Pelo menos 8 concursos públicos estão com inscrições abertas nesta quinta-feira (23) no Pará. Juntos, eles oferecem mais de 452 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Se contabilizarmos os certames federais, o total ultrapassa os 8 mil postos ofertados com salários que vão até R$ 6.911,84.

Os maiores concursos no Estado são os promovidos pela Secretaria do Estado de Planejamento e de Administração (Seplad) na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) e Hospital Ophir Loyola, que ofertam 250 e 121 vagas, respectivamente.

Na Fundação, são 27 os cargos disponíveis que exigem nível médio, técnico e superior de escolaridade e oferecem salários de até R$ 3.696,38 para jornadas de trabalho de 30 horas semanais. Clique aqui para acessar o edital.

Já no Hospital, são 7 os cargos disponíveis que exigem nível médio, técnico e superior de escolaridade e oferecem salários de até R$ 3.696,38 para jornadas de trabalho de 30 horas semanais. Confira o edital clicando aqui.

No âmbito federal, os concursos somam 8.303 mil vagas. O maior é o do Banco do Brasil que está ofertando 6 mil vagas de escriturário, nas funções de agente de tecnologia e agente comercial, em todos os estados e no Distrito Federal. O cargo exige nível médio e o salário é de R$ 3.622,23. Veja o edital neste link.

Para a função de agente comercial, há 70 vagas no Pará. No caso do cargo de agente de tecnologia, que oferta 2 mil vagas imediatas e 1 mil para cadastro de reserva, o edital não especifica o número de oportunidades por estados. As inscrições se encerram nesta sexta-feira (24) neste link.

Em Ananindeua, a universitária Paula Almeida, 21, está se preparando para ser bancária. Esta será a segunda vez que ela fará um concurso público e afirma que se sente mais pronta agora. “Eu assisto aulas de um curso online e procuro questões antigas da banca responsável pelo concurso do Banco do Brasil. Também vejo vídeos do YouTube e ouço alguns episódios no Spotify. Além disso, também utilizo um livro sobre o Sistema Financeiro Nacional, escrevo no caderno, reviso e passo para post its, depois eu coloco eles na parede do meu quarto, no meu cantinho de estudos”, revela a concurseira.

Como se preparar para os concursos públicos

O professor paraense de redação, Elton Marinho, afirma que entre os concursos que já estão com inscrições abertas ou em andamento, os mais concorridos devem ser os Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), Defensoria Pública do Pará e Tribunal de Contas dos Municípios. Quem busca aprovação desses e outros certames, devem seguir as dicas do especialista: ler os editais, fazer exercícios, procurar um curso preparatório e focar na redação.

“Primeiro, o concurseiro deve fazer a leitura dos editais com muita atenção e ver quais encaixam nas matérias básicas que já tenha estudado. Isso será primordial para garantir pontos para a classificação. Além disso, a pessoa também deve criar um planejamento para estudar essas matérias, revisar e fazer muitos exercícios”, aconselha Marinho.

Seja presencial ou online, ele afirma que é importante também procurar ajuda de profissionais especialistas nos concursos. Muitos professores conseguem fazer uma nova leitura das provas anteriores e acabam cercando quais questões podem vir. Isso aumenta a chance de aprovação do candidato”, garante.

“Indico também fazer curso específico de redação que tenha aula, produção e correção com um professor, pois todas as provas de concurso virão com redação. Muitos candidatos deixam redação para o último mês de preparatório e isso é um grave erro. Portanto, antecipe os estudos para a prova discursiva, porque elas estão decidindo classificação”, finaliza o professor.

Confira os concursos públicos abertos