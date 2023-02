Defensoria Pública do Pará lança concurso público com salário de 6,9 mil

A Defensoria Pública do Pará (DPE-PA) publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (03), o novo edital do concurso público para preenchimento do quadro de servidores. As oportunidades são para candidatos com nível superior e o salário inicial ofertado ao cargo é de R$ 6.911,84 acrescido de gratificação.

De acordo com o documento, serão ofertadas 25 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista da Defensoria nas seguintes especialidades:

Administração: Diploma do curso de graduação de nível superior em Administração expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação ; Habilitação Profissional: registro no órgão de classe;

Do total de vagas, também estão sendo ofertadas oportunidades para pessoas com deficiência.

Os interessados em participar do certame podem realizar as inscrições a partir de 06 de fevereiro até o dia 07 de março de 2023, no site da banca organizadora, Legalle Concursos. Para confirmar a inscrição, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 100.

Os candidatos serão avaliados através prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva (eliminatório e classificatório) e através de avaliação de títulos (de caráter classificatório). As provas objetivas e discursivas estão previstas para serem aplicadas no dia 16 de abril de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).