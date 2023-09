Quatro anos depois, Doria pede desculpas a Lula por ‘declaração imprópria’

O ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido) se arrependeu de uma declaração dadas por ele em 2019, após a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pediu desculpas ao petista. “Foi uma declaração imprópria. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso. Aliás, não tenho problema em reconhecer as minhas falhas, meus erros, ao contrário, entendo que isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu sei pedir desculpas, reconhecer quando erro”, disse Dória, em entrevista ao podcast Flow News, na última sexta-feira (22).

Em agosto de 2019, a Justiça havia autorizado a transferência para São Paulo do então ex-presidente Lula , que estava detido carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR) desde abril de 2018. Aliados do petista manifestaram preocupação com a medida, porque Doria, à época no PSDB, partido adversário de Lula há anos, era o governador de São Paulo.

Ao compartilhar uma publicação da presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, sobre essa preocupação, Dória disse que Lula seria tratado “como todos os outros presidiários” caso fosse transferido para um presídio em Tremembé (SP) e afirmou o petista nunca tinha trabalhado na vida.

“Fique tranquila, ele será tratado como todos os outros presidiários, conforme a lei. Inclusive, o seu companheiro Lula, se desejar, terá a oportunidade de fazer algo que jamais fez na vida: trabalhar”, escreveu no Twitter, na ocasião.

“A Justiça determinou que ele fosse mantido dentro do sistema prisional e aquela foi uma declaração imprópria pela qual eu me desculpo, inclusive, e não tenho, repito, nenhum problema em reconhecer isso”, disse o ex-governador ao Flow News, sobre o post de 2019.