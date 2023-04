‘Surpreendeu positivamente’, diz Doria sobre atuação de Haddad no Ministério da Fazenda

O fundador e vice-chairman do LIDE, João Doria, que é também ex-governador de São Paulo e empresário, faz uma boa avaliação da atuação de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Segundo ele, nos 100 primeiros dias de governo, o petista “surpreendeu positivamente" e conseguiu mais resultados positivos do que o esperado.

“Esperavam um ministro mais enraizado em políticas estatizantes, sindicalistas, não é isso que ele tem demonstrado. Ele tem sido o porta-voz do entendimento, na relação com o Banco Central tem se destacado pelo bom diálogo com o próprio Campos Neto, tem sido um bom ouvinte do setor privado em São Paulo e outros Estados. O setor produtivo se sente bem quando tem um ministro da Fazenda que quer escutar”, opina.

Além de fazer uma avaliação positiva dos primeiros 100 dias, Doria ainda enfatizou que torce “para que ele consiga seu objetivo no arcabouço fiscal, torço para que o entendimento com o Banco Central saia do confronto que ele não defende e que todos possamos focar no bem do Brasil. Se o governo for bem, está bom para o Brasil”. O empresário ainda ressaltou que sabe separar uma campanha política de um governo e que não se pode ter a índole de campanha levada ao Executivo