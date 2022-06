'Vou votar nulo', afirma João Doria sobre possível 2º turno entre Lula e Bolsonaro

Vestimenta obrigatória

O Conselho Nacional de Justiça determinou que os juízes devem realizar as audiências virtuais de terno ou toga.

Pará na Sapucaí

A Ilha do Marajó será homenageada pela Paraíso da Tuiuti no carnaval carioca de 2023. O enredo será “Mogangueiro da cara preta”.

João Doria (J. Bosco)

"Vou votar nulo”



JOÃO DORIA, sobre a possível disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. O ex-governador de São Paulo chegou a se apresentar como um obstinado candidato a ocupar a liderança da terceira via no pleito deste ano. Mas apesar do empenho, a campanha do tucano nunca decolou e ele acabou renunciando ao desejo de governar o país.

PRAIAS

COBRANÇA



Caiu como uma bomba para os comerciantes das praias de Barcarena a publicação da lei sancionada pelo prefeito Renato Ogawa que determina que haja uma “prévia autorização” de no mínimo 15 dias para acesso, circulação e permanência de veículos de turismo nas praias do município, com cobrança de taxa de permanência que varia de R$ 100 e R$ 2 mil, dependendo do tipo do veículo, do tempo de permanência e se os passageiros ficarão ou não hospedados no município.



PREJUÍZO



Como a nova lei exige que os proprietários de veículos de turismo solicitem autorização com um tempo de 15 dias, isso praticamente inviabiliza os primeiros 15 dias da alta temporada de férias escolares e do verão amazônico, e representa um grave prejuízo para os comerciantes locais, que já investiram para receber os turistas.



FAROFA



O projeto, de autoria do próprio Executivo municipal, causou polêmica na cidade ao ser aprovado pelo Legislativo. E também causou repercussão negativa nas redes sociais o vídeo da vereadora Sinara Vilaça (PSC) que, ao defender na Câmara Municipal de Barcarena a aprovação do projeto, chamou de “farofeiras” as pessoas que usam ônibus para fazer turismo nas praias de Barcarena, e que “trazem aquelas coisas” para comer, sem consumir no comércio local. A vereadora, aliás, é filha da vice-prefeita de Barcarena, Cristina Vilaça (PSC).

ELETRICIDADE

INTERIOR



Será anunciada em breve a autorização das obras de infraestrutura de rede elétrica em 31 municípios do Pará. Os recursos do lado do poder público já estão alocados, na ordem de R$ 43 milhões.

Contemplados

Entre os municípios contemplados estão Água Azul do Norte, Altamira, Bragança, Cachoeira do Arari, Cachoeira do Piriá, Conceição do Araguaia, Curionópolis, Maracanã, Marapanim, Moju, Paragominas e Redenção, mas praticamente todas as regiões do Pará, fora da Região Metropolitana de Belém, receberão reforço na reestruturação da rede elétrica, beneficiando 3,4 mil famílias.

PALESTRA

MÉDICO



O renomado médico infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Júlio Croda, que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT), estará em Belém na próxima quarta-feira (29).



COVID-19

Ele participará do lançamento oficial do 57º Congresso da SBMT, o Medtrop 2022, que será realizado, de 13 a 16 de novembro, na capital paraense. Durante o evento, às 19h, no auditório do Conselho Regional de Medicina, Croda fará uma conferência sobre o tema “Covid-19: passado, presente e futuro”, na qual apresentará uma avaliação dos 30 meses da pandemia e seus impactos no Brasil.

ELEIÇÕES

DIVERSIDADE



A responsável pelo Núcleo de Inclusão e Diversidade do Tribunal Eleitoral, Samara Santos Pataxó, vai participar do painel “Grupos minorizados no processo eleitoral”. A apresentação faz parte do Seminário de Direito Eleitoral Pará 2022, que será realizado amanhã e depois no Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém. A organização é do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, fará a conferência de abertura sobre o tema “Os desafios da Justiça Eleitoral para as Eleições 2022”.



PATAXÓ



Nascida na aldeia Coroa Vermelha, de etnia Pataxó, em Porto Seguro, na Bahia, Samara Pataxó é advogada e faz doutorado em Direito na Universidade de Brasília. Atualmente é uma das principais referências no país relacionada aos direitos territoriais indígenas.

TRAPICHE

ENTREGA



A Prefeitura de Belém promete liberar ainda hoje o acesso ao trapiche do distrito de Icoaraci. Durante o mês de julho, a Guarda Municipal de Belém fará rondas no local, já que nesse período, por causa do veraneio, o movimento deve aumentar. A nova estrutura do trapiche vai facilitar o acesso de moradores e turistas às embarcações que viajam para a Ilha de Cotijuba. Na segunda-feira, 27, serão iniciados os trabalhos de melhoria da cabine de venda de passagens.

Em Poucas Linhas

► O Judiciário paraense alcançou, no mês de maio, o maior índice mensal de baixas processuais desde novembro de 2019. Como apontam os dados oficiais, foram baixados 43.438 processos. Até 20 de junho de 2022, o Judiciário estadual já havia realizado mais da metade do total de baixas anuais em relação aos resultados de 2021 e de 2020.



► O Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova e a Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Belém lançaram o concurso de fotografia “Um olhar sobre o meio ambiente”. Para participar, basta tirar uma foto com celular e postar no Instagram, até o dia 30, identificando o local do registro, e marcar o perfil do Promaben. Os autores das três melhores fotos ganharão vagas para uma Oficina de Fotografia com Celular.



► Os santos juninos mais conhecidos são Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas São Paulo também é um “santo junino” de grande reconhecimento social, e este ano será celebrado na Arquidiocese de Belém, neste sábado (25), junto com São Pedro, o primeiro Papa da Igreja Católica e padroeiro dos pescadores.

► Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os malefícios do uso de drogas, a “Marcha contra as Drogas” vai reunir na manhã deste sábado (25) estudantes, representantes de entidades de governo e comunidades terapêuticas durante caminhada pelas ruas de Belém. A ação é iniciativa da Comissão de Prevenção às Drogas (Copred) da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), e integra a programação da Semana Paraense de Combate ao Uso de Drogas, que segue até amanhã.



► Neste sábado, às 16h, a jornalista indígena Nice Tupinambá lança pré-candidatura a deputada federal pelo PSOL no Pará. Será no Insano Marina Club, na Cidade Velha. A decisão aumenta o número de candidaturas indígenas para as eleições de 2022.