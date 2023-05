'Não pode haver uma visão que o agro é bolsonarista', afirma João Doria, ex-governador de SP

Cidadã Amazonense

A cantora paraense Joelma recebeu esse título, ontem, no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas.



Precaução

Devido à preocupação com uma nova pandemia, o Instituto Butantan começou a desenvolver uma vacina contra a gripe aviária.

João Doria (J. Bosco)

"Não pode haver uma visão que o agro é bolsonarista.”

João Doria, ex-governador de São Paulo, que avalia que o governo federal ainda não encontrou o ponto de diálogo com o empresariado. Segundo ele, é preciso retirar da pauta “questões ideológicas, partidárias, políticas e a visão do passado”.

LICENÇA

REPERCUSSÕES

A publicação de nota pela organização não governamental World Wide Fund for Nature (WWF) no Brasil, em apoio à decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de negar a licença ambiental para exploração de testes pela Petrobras na foz do rio Amazonas, teve grande repercussão, ontem, nas redes sociais, inclusive de perfis de organizações favoráveis que desafiaram a WWF a criticar algum país da Europa, ou os Estados Unidos e a China, por temas que vão desde a exploração de petróleo no Ártico pela Noruega, passando pela ativação de usinas de carvão na Alemanha até a permissão do aumento de área de plantio em reservas nos EUA e aumento das emissões de CO² na China.



PRESIDENTE



Entre os muitos questionamentos sem resposta pela ONG está o de que se houver um vazamento na Guiana, que já é amplamente explorada pela companhia ExxonMobil, o petróleo vazado na prospecção francesa respeitará a fronteira brasileira, em termos de impactos ambientais. Os observadores de plantão notaram que enquanto a WWF Brasil está alinhada ao pensamento da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou achar “difícil” que a exploração de petróleo próximo à foz do rio Amazonas cause problemas ambientais na região, que fica a 530 quilômetros da costa brasileira. Ele fez a afirmação direto do Japão, onde participou da cúpula do G7.

TAC

FAKE

O Ministério Público Federal (MPF) divulgou, ontem, nota alertando que são falsas as informações, divulgadas via redes sociais, sobre novo cadastramento de famílias em Barcarena para receber cartão-alimentação referente ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre Hydro e Alunorte, MPF, Ministério Público do Estado do Pará e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.



COMUNICADO



No comunicado, o Ministério Público Federal ressalta que “em cumprimento ao TAC, R$ 65 milhões foram pagos a 20,6 mil famílias em cartões-alimentação e, portanto, essa obrigação prevista no TAC já está cumprida”. Não há, portanto, previsão de novos fornecimentos de cartões-alimentação.

INVESTIMENTO

INOVAÇÃO

A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) anunciaram que estão disponíveis R$ 30 milhões para empresas da região Norte desenvolverem projetos na área de bioeconomia florestal. O recurso é parte dos R$ 145 milhões disponibilizados pelo programa Inova+ Indústria Digital e Sustentável para estimular a inovação industrial em sete áreas estratégicas, entre elas, bioeconomia florestal. No dia 30 de maio, a Embrapii e o BNDES realizam, em Belém, na Universidade Federal do Pará (UFPA), evento para tirar dúvidas sobre como acessar os recursos.

ATERRO

SOLUÇÃO

O governo do Estado vai comandar o grupo responsável por encontrar uma solução para o destino do lixo doméstico das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba. A decisão foi anunciada na semana passada, durante audiência presidida pelo desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). A Guamá Tratamento de Resíduos vai encerrar as atividades no aterro sanitário de Marituba em 31 de agosto. Na audiência, os representantes da empresa ressaltaram que não haverá adiamento do prazo.

COMBUSTÍVEIS

ALTA

A propalada queda nos preços dos combustíveis ainda não chegou ao bolso do consumidor belenense. Dados levantados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos apontam que apenas o óleo diesel registrou recuou de 2,0%. O preço do etanol não só não caiu como ainda registrou alta, de 1,3%. Com isso, o Pará segue no ranking dos estados com maior preço dos combustíveis.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, realiza hoje leilão de bens que foram arrestados em ações trabalhistas. Serão ofertados cerca de 100 lotes que reúnem de imóveis a embarcações.

► A Universidade Federal do Pará (UFPA) reúne nesta semana instituições públicas, entidades sindicais e a sociedade civil, estudantes, autoridades e professores para o III Colóquio Mesorregional de Governança da Região Metropolitana de Belém. Na pauta, políticas públicas e o desenvolvimento das cidades.

► O Sindicato da Indústria de Construção Civil do Pará divulga na quinta-feira (25) os dados do 20º Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua, que vai mostrar o comportamento do setor no primeiro trimestre de 2023. O censo traz números de lançamentos e vendas, além da avaliação do mercado residencial, programas habitacionais, ofertas de estoque de incorporadoras, entre outros.

► Lideranças comunitárias do município de Capitão Poço esperam para hoje, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), alguma satisfação de pelo menos um dos três deputados que se apresentam como “filhos de Capitão Poço”, sobre o fechamento, na semana passada, do hospital Aldomar Aarão Monteiro, o único que atendia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além do deputado Érick Monteiro (PSDB), cuja família administrava o hospital, a população tem estranhado o silêncio do deputado Antônio Tonheiro (PP), irmão do atual prefeito, e da deputada Diana Belo (MDB), que foi prefeita da cidade por dois mandatos, mas em nenhum deles construiu um hospital municipal.

► Lideranças de territórios quilombolas e povos tradicionais do Pará, Amapá, Bahia e Sergipe estão em Brasília cumprindo agenda de incidência política. A comitiva tem cerca de 40 pessoas e reúne também representantes da Cáritas Brasileira e da Cáritas Alemanha, articuladora da mobilização. Na pauta, direito ao território, proteção de defensores dos direitos humanos e crise climática.

► A Diretoria da Festa de Nazaré marcou para 31 de maio a apresentação do cartaz do Círio 2023. A peça foi criada pela Mendes Comunicação, agência voluntária do Círio, e foi resultado do trabalho de uma equipe formada por diretor de criação, diretor de arte, fotógrafo e ilustrador. Neste ano, a foto oficial da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi assinada por Soraya Montanheiro e a ilustração é de Guilherme Lamoglia.