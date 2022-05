Após desistência de Doria, Tebet diz 'não ter dúvidas' de que contará com o apoio do PSDB

Oficializada pré-candidata do MDB à Presidência em dezembro do ano passado, Simone Tebet diz não ter dúvidas de que contará com o apoio dos tucanos na disputa pelo Palácio do Planalto. Nesta quarta-feira (25), ela participou de uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto, um dia após MDB e Cidadania terem reiterado o nome da senadora como indicação à corrida presidencial e dois dias depois de João Doria, ex-governador de São Paulo, ter anúnciado a desistência de concorrer à Presidência. As informações são do G1 Nacional.

"Não tenho dúvidas de que, na semana que vem, nós estaremos com aqueles que sempre foram nossos aliados de primeira hora: homens e mulheres do PSDB. Essa construção está sendo feita muito bem pelo nosso presidente, Baleia Rossi, e [pelo presidente do PSDB] Bruno Araújo", declarou Tebet, nesta quarta.

Apesar de compor o grupo, o PSDB ainda não bateu o martelo se vai aderir à campanha de Simone ou se lançará uma candidatura própria. Na próxima semana, a sigla deve se reunir para tomar uma decisão. Mesmo tendo vencido as prévias tucanas, Doria enfrentava resistências dentro do próprio partido e nas demais siglas que negociam uma candidatura única.

"Tendo ao lado o Cidadania e, em breve — não tenho dúvidas — o PSDB, a esse clamor eu respondo 'sim'. É um clamor da urgência de um país que é celeiro do mundo, mas não tem capacidade de alimentar seus filhos. Muitos morrem de fome, enquanto outros milhões morre de medo da violência, da inflação que corrói o salário da população", disse.