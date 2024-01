PF pede quebra de sigilos bancário e fiscal de André Janones para investigar suposta 'rachadinha'

A Polícia Federal (PF) solicitou nesta terça-feira (30) a quebra dos sigilos bancário e fiscal do deputado André Janones (Avante-MG) como parte das investigações sobre um suposto esquema de "rachadinha" em seu gabinete. O pedido, assinado pelo delegado Roberto Santos Costa, foi encaminhado ao ministro Luiz Fux, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF).

As suspeitas de desvio de recursos públicos no gabinete de Janones surgiram após denúncias de um ex-funcionário, que acusou o deputado de exigir parte dos salários dos servidores para custear despesas pessoais. Áudios vazados também contribuíram para a revelação das suspeitas.

O termo "rachadinha" refere-se à prática de repassar parte da remuneração de assessores ou servidores públicos para o parlamentar ou partido que os emprega.

O pedido da PF abrange os dados de Janones e de seis assessores, solicitando a movimentação bancária do período compreendido entre janeiro de 2019 e janeiro de 2024. A medida inclui informações sobre todos os bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras.

Quanto ao sigilo fiscal, a solicitação abrange dados das declarações do Imposto de Renda de 2015 a 2023. A análise pretende verificar se a variação de patrimônio é inconsistente com os rendimentos legítimos, indicando possíveis recebimentos não declarados ou a existência de patrimônio não declarado.

Na representação, a PF destacou que as providências tomadas até o momento sugerem a existência de um esquema de desvio de recursos públicos no gabinete de Janones. O delegado afirmou que a quebra de sigilos bancário e fiscal é essencial para uma investigação aprofundada das transações financeiras e dos bens relacionados às supostas práticas ilícitas.

Janones nega qualquer irregularidade em seu gabinete.