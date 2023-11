Janones nega esquema de rachadinha: 'áudio retirado de contexto'

O deputado federal André Janones (Avante-MG) se pronunciou na tarde desta segunda-feira (27), sobre o áudio em que aparece cobrando parte dos salários de assessores que trabalham em seu gabinete. A gravação, feita por um jornalista e ex-assessor do parlamentar, foi divulgada durante a manhã, pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

"Primeiro de tudo, eu quero dizer a vocês que eu estou quebrando a minha regra de não responder às fake news, como ensino no meu livro 'Janonismo Cultural' a não responder, por uma razão clara: RESPEITO a vocês. Hoje saiu uma matéria, que está sendo espalhada pela extrema-direita, que me acusa de rachadinha, coisa que eu nunca fiz. Pra isso eles usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi", diz Janone.

O parlamentar continua o texto pedindo que a "o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na integra e não edições manipuladas".

Ele argumenta que é a segunda vez que trazem esse assunto para tentar ligá-lo a crimes. "Em 2022 já fizeram isso durante a campanha, também com áudios fora de contexto. Essas denuncias vazias nunca se tornaram uma ação penal ou qualquer processo, por não haver materialiade. Não são verdade, e sim escândalos fabricados. No mais, repito eu NUNCA recebi um único real de assessor, não comprei mansões, nem enriqueci e isso por uma simples razão, EU NUNCA fiz rachadinha", completou o parlamentar.