Queiroz ri e ironiza áudio vazado de Janones: 'rachadona'

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Fabrício Queiroz, compartilhou um vídeo debochando do deputado federal André Janones (Avante-MG), após o vazamento de um áudio que revela um suposto esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar.

“Janones ladrone. Olha a rachadona do Janones. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. André Janones ladrone. Olha a rachadona”, diz Queiroz, que foi acusado de ser operador de um esquema de rachadinhas da família Bolsonaro.

Na gravação, feita por um jornalista ex-assessor de Janones e divulgada inicialmente pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, nesta segunda-feira (27), o deputado federal cobra parte dos salários de funcionários do seu gabinete na Câmara dos Deputados. “Tem algumas pessoas aqui, [com] que eu ainda vou conversar em particular depois… Vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito”, diz Janones, no áudio, referindo-se à sua candidatura para a Prefeitura da cidade mineira de Ituiutaba, quando ele ficou em segundo lugar, com 13 mil votos.

“Eu perdi 675 mil reais na campanha. ‘Ah, isso é devolver salário e você tá chamando de outro nome’. Não é. Porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser”, continuou, argumentando em seguida que a atitude não configura um ato de corrupção.

“O meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil [reais], um carro, uma poupança de 200 mil [reais] e uma previdência de 70 [mil reais]. Eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então, não considero isso uma corrupção”, disse.

André Janones ainda não se manifestou sobre o áudio. O Grupo Liberal procurou a assessoria do parlamentar, que informou que ele irá divulgar um posicionamento sobre o assunto, mas ainda não houve retorno.