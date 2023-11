Em áudio, Janones pede parte do salário dos assessores; deputado nega 'rachadinha'

Um áudio divulgado nesta segunda-feira (27), pelo colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles, revela um suposto esquema de 'rachadinha' no gabinete do deputado federal André Janones (Avante/MG). Na gravação, o parlamentar cobra parte do salário dos assessores lotados em seu gabinete na Câmara dos Deputados.

“Algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Porque eu perdi R$ 675 mil na campanha. ‘Ah isso é devolver salário e você tá chamando de outro nome’. Não é. Porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser”, diz Janones, que concorreu à Prefeitura da cidade mineira de Ituiutaba e ficou em segundo lugar, com 13 mil votos.

Sem saber que estava sendo gravado, o parlamentar segue afirmando que teve o próprio patrimônio "todo dilapidado". Ele diz que perdeu uma casa de R$ 380 mil, um carro, uma poupança de R$ 200 mil e uma previdência de R$ 70 mil. "Eu acho justo que essas pessoas também participem comigo da reconstrução disso", declarou. "Então, não considero isso uma corrupção”, continuou, alegando ainda que não seria justo assessores permanecerem com 100% de seus salários.

“Por exemplo, o Mário vai ganhar R$ 10 mil [por mês]. Eu vou ganhar R$ 25 mil líquido. Só que o Mário, os R$ 10 mil é dele líquido. E eu, dos R$ 25 mil, R$ 15 mil eu vou usar para as dívidas que ficou [sic] de 2016. Não é justo, entendeu?”, diz Janones.

Procurada pelo colunista que divulgou o áudio, a assessoria de Janones não negou o conteúdo da gravação. Disse ter conhecimento de que um ex-assessor gravou o deputado, mas argumentou que os áudios são “tirados de contexto”. O Grupo Liberal também tenta contato com a assessoria do parlamentar. André Janones ainda não se manifestou sobre o assunto.

Segundo Paulo Cappelli, o áudio foi gravado pelo jornalista Cefas Luiz, ex-assessor de Janones, em fevereiro de 2019, após o parlamentar se eleger pela primeira vez. Cefas afirma que levará a gravação à Polícia Federal juntamente com outras provas de supostas irregularidades que teriam ocorrido no gabinete do deputado. Conhecida como rachadinha, a prática de cobrar parte dos salários dos assessores configura enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ela é passível de inelegibilidade.