Janones afirma ter sido ameaçado por deputado Alberto Fraga: 'não uso chupeta, uso revólver'

A reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados desta quarta-feira (29), foi marcada por uma discussão entre os deputados federais André Janones (Avante-MG) e Alberto Fraga (PL). Ao comentar uma fala de Janones feita no dia anterior, quando o parlamentar do Avante usou o termo ofensivo "chupetinha" para se referir ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), Fraga afirmou: "Eu não uso chupeta não, eu uso é revolver, é pistola".

A confusão começou quando Janones admitiu ter sido o autor da fala contra Nikolas. Inicialmente, o presidente da CCJ, deputado Rui Falcão (PT-SP), foi acusado de ter disparado o termo ofensivo, já que ele estava com a palavra. Fraga afirmou que foi "um covarde, um valentão, que usou a palavra" do deputado petista. Em seguida, ele citou o uso do revólver e Janones reagiu: "Ameaçado de morte. Acabei de ser ameaçado e quero que conste", declarou, afirmando em seguida que Alberto Fraga deve ser cassado pela casa.

Outros parlamentares se envolveram na discussão e a sessão foi suspensa por uma hora.

Nas redes sociais, Janones publicou um vídeo da confusão. "Momento em que o Deputado diz estar armado e parte pra cima de mim durante audiência de hoje aqui na CCJ", afirmou.