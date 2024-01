MPF-DF abre inquérito contra André Janones para investigar 'rachadinha'

O Ministério Público Federal no Distrito Federal instaurou um inquérito civil para apurar suspeitas de ato de improbidade administrativa relacionado à prática de "rachadinha" no gabinete do deputado federal André Janones (Avante-MG). O procurador Daniel Cesar Azeredo Avelino assinou o despacho de abertura da investigação em 6 de dezembro, após receber a representação do ex-deputado Deltan Dallagnol.

A expressão "rachadinha" refere-se à prática de transferir, por imposição, coação, parte do salário de um assessor ou servidor público para o parlamentar ou partido que emprega o funcionário.

Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e iniciou uma investigação sobre o suposto esquema no gabinete de André Janones. O ministro Luiz Fux foi designado como relator, conduzindo a apuração na esfera criminal. Simultaneamente, o MPF-DF conduzirá a investigação na área cível.

O despacho do procurador Daniel Avelino ressalta que os resultados das medidas investigativas determinadas pelo Supremo serão utilizados para esclarecer eventuais atos de improbidade administrativa no caso.

André Janones nega ter utilizado a prática em seu gabinete.