'Rachadinha': Ministro Fux acata pedido da PGR e abre inquérito para investigar Janones

Atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, abriu um inquérito nesta segunda-feira (4) para investigar o deputado federal André Janones (Avante-MG) por suposta prática de "rachadinha". Áudio divulgado na semana passada pelo portal Metrópoles mostra Janones pedindo parte dos salários dos assessores de seu gabinete.

Com a decisão, a Polícia Federal tem um prazo inicial de 60 dias para realizar as diligências. Os investigadores estão autorizados a tomar o depoimento do próprio deputado e de seus assessores e ex-assessores.

Para Fux, os pedidos de diligências formulados pelo Ministério Público Federal "se encontram fundamentados nos indícios de suposta prática criminosa revelados até o momento. Nesse contexto, a suspeita de prática criminosa envolvendo detentor de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal demanda esclarecimentos quanto à eventual tipicidade, materialidade e autoria dos fatos imputados", escreveu.

No pedido de abertura de inquérito, a PGR citou os possíveis crimes de associação criminosa, peculato (desvio de recursos públicos) e concussão (exigir vantagens em função do cargo que ocupa). André Janones também já é alvo de pedido de cassação de mandato na Câmara dos Deputados por quebra do decoro parlamentar.

Nesta segunda-feira (4), ele usou suas redes sociais para comentar sobre a abertura do inquérito.

"As mentiraiadas contra mim estão com prazo contado: 60 DIAS! Depois de uma semana inteira de massacres, finalmente a verdade aponta no caminho: o Ministro Fux ACABA DE AUTORIZAR a abertura do inquérito para que toda essa trama bolsonarista criada para me sepultar politicamente seja apurada e esclarecida", escreveu.

Ele argumenta que, dentro desse prazo de dois meses, será ouvido, bem como seus assessores e ex-assessores. "Assim, restará comprovado CABALMENTE que NUNCA houve qualquer crime cometido em meu gabinete. Fico feliz com a celeridade com que tudo tem sido tratado e muito certo de que a verdade SEMPRE prevalecerá! Com fé em Deus, eu serei honrado por Ele mais uma vez e vou seguir minha trajetória de cabeça erguida, combatendo os fascistas, lutando pelo povo que mais precisa e pela democracia! Guardem esse tuíte: Quem viver, verá!"