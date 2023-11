Oposição diz que acionará PGR contra Janones após áudio que aponta ‘rachadinha’ no gabinete

Um suposto esquema de “rachadinha” no gabinete do deputado federal André Janones (Avante/MG) foi exposto por meio de um áudio divulgado, nesta segunda-feira (27), pelo colunista Paulo Capelli, do portal Metrópoles. A gravação indica que o parlamentar cobrou parte do salário dos assessores lotados em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Nas redes sociais, parlamentares da oposição se manifestaram após a divulgação do conteúdo.

“Acabei de conversar com o líder do PL, Deputado @Altineu, para que seja apresentada no Conselho de Ética uma representação contra o André Janones pela prática de rachadinha em seu gabinete, ou seja, corrupção. Em áudio publicado pelo Metrópoles, ele assume claramente a prática de desvio dos salários de seus servidores. Além disso, a oposição também apresentará uma notícia-crime a PGR acerca dessa situação. Sua cassação é só uma questão de tempo”, escreveu Nikolas Ferreira no seu perfil em uma rede social.

Já o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL/PA) declarou que repudia a prática atribuída à André Janones e ressaltou que “caso seja comprovado a materialidade da denúncia, que o parlamentar seja punido no rigor da lei”.

Na gravação, Janones diz que algumas pessoas que trabalham com ele vão receber um salário maior para ajudar o parlamentar a pagar contas dele. “Algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Porque eu perdi R$ 675 mil na campanha. ‘Ah isso é devolver salário e você tá chamando de outro nome’. Não é. Porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser”, diz Janones, que concorreu à Prefeitura da cidade mineira de Ituiutaba e ficou em segundo lugar, com 13 mil votos.

Janones afirma no áudio que teve o próprio patrimônio "todo dilapidado" e que seria justo que as pessoas que trabalham com ele “participem da reconstrução” com ele. “Por exemplo, o Mário vai ganhar R$ 10 mil [por mês]. Eu vou ganhar R$ 25 mil líquido. Só que o Mário, os R$ 10 mil é dele líquido. E eu, dos R$ 25 mil, R$ 15 mil eu vou usar para as dívidas que ficou [sic] de 2016. Não é justo, entendeu?”, diz Janones, que alega não considerar essa prática como ato de corrupção.

De acordo com Paulo Capelli, a gravação foi feita pelo jornalista Cefas Luiz, ex-assessor de Janones, em fevereiro de 2019, após o parlamentar se eleger pela primeira vez. Em resposta, o parlamentar afirmou que o áudio foi tirado de contexto, gravado de forma criminosa e veiculado com edições manipuladas.

"Primeiro de tudo, eu quero dizer a vocês que eu estou quebrando a minha regra de não responder às fake news, como ensino no meu livro 'Janonismo Cultural' a não responder, por uma razão clara: RESPEITO a vocês. Hoje saiu uma matéria, que está sendo espalhada pela extrema-direita, que me acusa de rachadinha, coisa que eu nunca fiz. Pra isso eles usaram uma gravação clandestina e criminosa, um áudio retirado de contexto e para tentar me imputar um crime que eu jamais cometi", diz Janone.

