Áudio contradiz versão de Janones e indica que ele já tinha mandato durante suposta 'rachadinha'

Um novo trecho da gravação que mostra o deputado André Janones (Avante-MG) cobrando parte do salário dos assessores de seu gabinete - prática conhecida como “rachadinha” - contradiz a versão apresentada pelo parlamentar de que ele não teria mandato durante a suposta negociação. No áudio, divulgado pelos portais Metrópoles e CNN Brasil, Janones fala de sessão plenária e de outros colegas de Câmara dos Deputados, indicando que ele já estava com mandato.

“Não sei se vocês viram aí nas notícias do Facebook. Já tem uma porrada de deputado que apresentou projeto de lei ontem. Ontem tinha uma fila de 100 deputados apresentando projeto de lei. Eu sequer sabia disso. Por que eu não sabia? Porque não contratei nenhum especialista em técnico legislativo", diz o parlamentar, na gravação. "Hoje tem plenário à tarde. Eu não sei o que que eu vou fazer lá", completa Janones.

“Vou chegar lá e vou ficar perdido. Não sei como que é, o que eu vou fazer, que horas que eu falo, que assunto que vai ser. Por quê? Porque não contratei ninguém de plenário”, continuou.

Desde que o áudio que aponta para um suposto esquema de rachadinha no gabinete de Janones veio a público, o parlamentar negou todas as acusações em suas redes sociais e afirmou que, quando a gravação foi feita, ele sequer tinha mandato. Janones ainda não se pronunciou sobre o novo trecho divulgado.