Gleisi Hoffmann se diz 'solidária' ao deputado Janones em relação a acusações de rachadinha

Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada pelo estado do Paraná, saiu em defesa do deputado André Janones, do Avante-MG, na terça-feira (28), contra alegações de envolvimento em um esquema de rachadinha, que consiste no repasse ilegal de parte dos salários de funcionários de gabinete.

VEJA MAIS

A líder petista afirmou que a "extrema-direita não perdoa Janones por sua atuação política" e destacou que aqueles que hoje atacam o deputado são os mesmos que têm histórico de rachadinhas, disseminação de fake news e desvio de dinheiro público. Em sua conta no ex-Twitter (X), Gleisi manifestou solidariedade a Janones, ressaltando a importância de mostrar a verdade.

Recentemente, um áudio atribuído a Janones veio à tona, sugerindo sua participação em um suposto esquema de rachadinha. As informações foram divulgadas por uma reportagem do portal de notícias Metrópoles. O deputado, no entanto, negou veementemente as acusações, argumentando que o caso se tratava de uma proposta de "vaquinha".

Em uma entrevista ao Uol, Janones disse que no áudio não há menção à palavra "devolver", mas sim à ideia de uma "vaquinha". Ele enfatizou a diferença entre os conceitos, destacando que na rachadinha há um controle específico, com a pessoa recebendo um valor determinado que deve ser devolvido, caracterizando um desvio indireto. Janones classificou isso como roubo e corrupção, reforçando sua posição na negação das acusações.