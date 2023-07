Pedido de impeachment contra ministro Barroso será apresentado nesta quarta-feira

O pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) por crime de responsabilidade será apresentado por deputados da oposição nesta quarta-feira (19). Na semana passada, o magistrado causou polêmica e recebeu duras críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que já enfrentou "a ditadura e o bolsonarismo".

A declaração foi dada durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em respostas às vaias que recebeu de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem. “Já enfrentei a Ditadura e já enfrentei o bolsonarismo, não me preocupo”, afirmou Barroso. “Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, continuou.

De acordo com o líder da Oposição na Câmara, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), 79 deputados e 11 senadores já disseram que assinarão o requerimento. Depois de ser apresentado no Senado, o pedido ainda pode receber a assinatura de outros congressistas.

Para deputados da oposição, Barroso deve ser investigado por crime previsto na Lei 1.079 de 1950, que proíbe ministro do Supremo de exercerem atividade político-partidária.

Em entrevista ao site Poder 360, Jordy afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prevaricará e será “conivente com o desprezo pela Constituição” caso não aceite o pedido de impeachment.

Porém, o presidente do Senado, apesar de considerar a declaração foi “inadequada” e “infeliz”, argumentou que um impeachment é “sempre uma ruptura” e “algo muito negativo”. Pacheco cobrou uma retratação de Barroso. No mesmo dia, o ministro afirmou que jamais quis “ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática, que é legítima”.