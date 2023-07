Após fala de Barroso sobre 'derrotar o Bolsonarismo', deputados vão pedir o impeachment do ministro

Políticos da oposição informaram que vão apresentar um pedido de impeachment contra o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), após as declarações dele durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), nessa quarta-feira (12). Na ocasião, o ministro da última instância do poder judiciário brasileiro destacou ter participado de movimentos estudantis e afirmou que já enfrentou "a ditadura e o bolsonarismo".

Barroso fez a declaração em respostas às vaias que recebeu de um grupo ligado a profissionais da área de enfermagem. “Já enfrentei a Ditadura e já enfrentei o bolsonarismo, não me preocupo”, afirmou Barroso. “Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas”, continuou.

Para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele cometeu o crime previsto no art. 39 da Lei 1079/1950, que classifica como crime de responsabilidade dos ministros do STF o exercício de "atividade político-partidária".

"Quero ver a redação relativizar o crime de atuação politico-partidária do Min do STF Barroso. “Derrotamos o bolsonarismo” de que forma? Começou com atuação política contra a PEC do voto impresso na Câmara? Precisamos de respostas e vamos tomar as medidas cabíveis, escreveu o senador Flávio Bolsonaro.

"A oposição entrará com processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de “exercer atividade político-partidária”, previsto no art. 39, da lei 1079/50. Se, por um milagre, houver justiça nesse país, a perda do cargo é inegável", disse o deputado federal Nikolas Ferreira.

"Agora sim Barroso explicou o que é essa tal Democracia Relativa", escreveu o deputado federal Gustavo Gayer.

O STF divulgou uma nota sobre o ocorrido. Veja:

O Ministro do STF Luís Roberto Barroso, o Ministro da Justiça, Flavio Dino, e o Deputado Federal Orlando Silva estiveram juntos, no Congresso da UNE, para uma breve intervenção sobre autoritarismo e discursos de ódio. Todos eles participaram do Movimento Estudantil na sua juventude. Apesar do divulgado, os três foram muito aplaudidos. As vaias – que fazem parte da democracia – vieram de um pequeno grupo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que faz oposição à atual gestão da UNE. Como se extrai claramente do contexto da fala do Ministro Barroso, a frase “Nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo” referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição.